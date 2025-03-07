【數據前瞻】機構：中國２月ＣＰＩ料跌０﹒５％，年多以來首見負

《經濟通通訊社７日專訊》國家統計局將於周日（９日）發布２月居民消費價格指數

（ＣＰＩ）及工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）數據。《路透》綜合２５家機構預估中值顯示

，受翹尾拖累加大、高基數及春節擾動等多重因素影響，２月中國ＣＰＩ同比料從１月的上漲

０﹒５％轉為下滑０﹒５％，這將是去年１月以來首現負值；其中，９家機構預估中值顯示，２

月ＣＰＩ環比料下跌０﹒１％，將是三個月最低點。同時，２５家機構預估中值顯示，在利好政

策推動工業品價格上行帶動下，預計２月工ＰＰＩ同比跌幅從１月的２﹒３％收窄至２﹒１％，

若如此則將創下六個月最小跌幅。



銀河證券宏觀經濟分析師呂雷表示，２月份ＣＰＩ大概率回落；從歷年春節效應來看，春節

在１月份的年份，２月份ＣＰＩ環比漲幅均有不同程度回落。不過他也表示，消費動力釋放和

ＰＰＩ修復，或將繼續支撐核心ＣＰＩ。



華泰證券宏觀研究團隊亦認為，考慮到春節錯位的擾動，２月ＣＰＩ同比可能回落至負區間

，但１－２月合計同比或延續溫和回升態勢。



＊機構料中國２月ＰＰＩ降幅收窄＊



至於ＰＰＩ，花旗報告認為，２月ＰＰＩ同比降幅料收窄，與官方製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ）中的價格分項指數反映的一致。花旗並指出，２月大宗商品價格整體持穩，其中國內

汽油價格環比漲１﹒２％，鐵礦石價格環比攀升４﹒６％；供給側改革２﹒０版本有望成為推動

ＰＰＩ實現可持續復甦的關鍵。



銀河證券的呂雷也預計，２月ＰＰＩ同比降幅有望收窄，增量政策效果顯現支撐ＰＰＩ呈現

漸進回升態勢，預計２月增速在－２％左右。一是節後生產逐步復工，帶動國內需求穩定復甦，

對ＰＰＩ回升帶來支撐。二是Ｍ１增速持續回升，對ＰＰＩ修復帶來支撐。（ｓｌ）





