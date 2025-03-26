《神州民企》康希諾（０６１８５）全年虧損降至４億人幣，不派息

《經濟通通訊社２６日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，截至去年

１２月３１日止年度虧損３﹒７９億元（人民幣．下同），比２０２３年同期虧損１４﹒８３億

元有所收窄；每股虧損１﹒５３元，不派末期息。



期內收入８﹒２５億元，升１﹒４倍；毛利５﹒８億元，而２０２３年同期毛損８﹒７６億

元；稅前虧損收窄至３﹒８１億元。（ｗｈ）



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