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26/03/2025 08:43

《國企紅籌》中國建材（０３３２３）附屬中材國際去年純利增２％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材國際
（滬：６００９７０）截至去年１２月３１日止年度盈利２９﹒８億元（人民幣．下同），升
２﹒３％，每股盈利１﹒１４元。
　
　　該集團指，中材國際收入４６１億元，升０﹒７％，扣除非經常性損益之純利２７億元，升
１﹒６％，加權平均淨資產收益率１４﹒９６％，跌１﹒３６個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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