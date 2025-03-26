《國企紅籌》中國建材（０３３２３）附屬中材國際去年純利增２％

《經濟通通訊社２６日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材國際

（滬：６００９７０）截至去年１２月３１日止年度盈利２９﹒８億元（人民幣．下同），升

２﹒３％，每股盈利１﹒１４元。



該集團指，中材國際收入４６１億元，升０﹒７％，扣除非經常性損益之純利２７億元，升

１﹒６％，加權平均淨資產收益率１４﹒９６％，跌１﹒３６個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

