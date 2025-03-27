《國企紅籌》中遠海能（１１３８）去年純利增２０％，派息２１分

《經濟通通訊社２７日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，截至去
年１２月３１日止年度盈利４０﹒３８億元（人民幣．下同），升１９﹒５％，每股盈利
８４﹒６４分，派末期股息每股２１分。
該集團指，收入２３１﹒３億元，升２﹒６％，毛利６２﹒４億元，跌５﹒２％，但沒有合
營公司投資減值損失，令稅前溢利升９％，至５２﹒４億元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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27/03/2025 08:54
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年１２月３１日止年度盈利４０﹒３８億元（人民幣．下同），升１９﹒５％，每股盈利
８４﹒６４分，派末期股息每股２１分。
該集團指，收入２３１﹒３億元，升２﹒６％，毛利６２﹒４億元，跌５﹒２％，但沒有合
營公司投資減值損失，令稅前溢利升９％，至５２﹒４億元。（ｗｈ）
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