【兩會專訪】冼漢迪：香港正轉型到科創，ＡＩ資助名單即將公布

《經濟通通訊社記者丘敏華１０日北京專電》人工智能是當下關注的前沿領域，對於「香港

缺席」的說法，港區全國人大代表、中手遊（００３０２）聯合創始人冼漢迪否認這一說法，表

示香港正在積極布局，並建議設立國際人工智能評測認證中心等。此外，冼漢迪本次兩會提交了

《關於進一步推進河套合作區協同發展的建議》等九項建議。冼漢迪接受《經濟通通訊社》記者

採訪，詳述了香港人工智能發展、推動粵港澳大灣區市場發展等相關建議。



香港即將公布首批ＡＩ資助計劃獲批名單



來自杭州的ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆火，冼漢迪認為，這離不開當地的政策支持等土壤。他表示

，香港並沒有缺席人工智能發展，正在積極地布局和推進，「香港正處於轉型階段，由傳統的金

融、航運等轉到科創。」



據了解，２０２４至２５年度香港財政預算案宣布撥款３０億港元，推行為期三年的人工智

能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破。去年１０月，該人工

智能資助計劃正式推出。



作為香港人工智能資助計劃委員會主席，冼漢迪認為，３０億這個數目對於香港經濟來說不

是一個很大的數字，不至於造成負擔，而這個計劃可以說是香港人工智能發展的起點。他透露，

在過去的三四個月裏，收到了非常多「高質量」申請，即將公布第一批獲批名單，「都是香港的

一些核心公司。」



冼漢迪指出，香港的優勢在於基礎科研和國際化，除了３０億港元的人工智能資助計劃，還

有１０億港元的人工智能研究院等，期望與內地形成更加緊密的合作鏈條。他還建議，設立國際

人工智能評測認證中心，對ＡＩ模型、芯片等開展權威評測，推動中國技術標準與國際接軌。同

時，還可設立「國際人工智能開源工程師學院」，提供開源技術培訓與國際合作項目，吸引全球

青年工程師短期交流，促進技術共享和創新。



ＡＩ可降遊戲成本，未來或可根據用戶喜好動態調整



具體到人工智能與遊戲的結合，作為中手遊聯合創始人，冼漢迪認為，人工智能在遊戲產業

中主要有三個階段。在１﹒０階段，人工智能可以幫助降低遊戲中的美術、音效、翻譯等成本；

在１﹒５階段，用戶可以與遊戲中的虛擬人物互動，通過訓練大模型，讓用戶在遊戲中更有體驗

感、真實感。



冼漢迪預計，在不久的將來，人工智能與遊戲的結合將進入２﹒０階段。他介紹，在當前的

大型遊戲中，每個人玩到最後的結局都是被提前寫好的劇本。「未來人工智能或許可以根據用戶

的喜好，影響他在遊戲中的每一段經歷和結局，整個過程是動態調整的、是人性化的。」冼漢迪

說，「通過人工智能更好地優化遊戲中的虛擬世界，大幅提升用戶體驗。」



建議河套合作區設立各種「白名單」



除了人工智能，冼漢迪還特別關注河套深港科技創新合作區的發展。他提到，河套合作區是

「一區兩園」，裏面的人才、公司等需要大量交流，相關制度、規則等是否可以再便利一點？



冼漢迪建議，在河套合作區有關口岸推行「白名單」通關機制，打造一處通關通道，刷臉即

完成兩地檢查的「一道兩檢」模式，實現「白名單」內人員「無感通關」。在這一目標實現之前

，可先在跨境口岸設立「科創人才通道」，以保障科研人員快速通關。



此外，冼漢迪發現，在河套合作區引入進口產品或儀器存在困難。他建議，支持河套深圳園

區建立科研主體白名單管理制度，豁免進出口科研儀器設備的有關管理要求，提高科研設備的流

通效率。同時，在河套合作區建立「點對點」加密傳輸通道，實現科研數據在河套園區跨境自由

流動。



在低空經濟方面，冼漢迪指出，深港兩地低空空域分屬不同管理體系，跨境飛行面臨審批流

程複雜、清關規則不統一等問題。他提出，將河套合作區納入低空空域管理改革試點，探索跨境

飛行協同管理機制，試點「一區兩園」專屬低空飛行走廊，推動跨境低空飛行運輸。



值得一提的是，關於港股，冼漢迪再次呼籲，降低港股通的２０％跨境紅利稅，吸引更多人

購買港股。

