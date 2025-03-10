《神州頭條》財經報章頭版摘要：堅決穩住樓市，完善社會保障

《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



奏響團結奮進的時代強音

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６天時間里，來自３４個界別的２１００多名政協委員出席全國政協十四屆三次會議，建睿智之

言、獻務實之策，尋求最大公約數、畫出最大同心圓，凝聚起以中國式現代化全面推進強國建設

、民族復興偉業的磅礡力量。



堅決穩住樓市，完善重點群體社會保障

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

堅決穩住樓市、將完善重點群體社會保障政策、推進緊密型縣域醫共體建設??３月９日，十四

屆全國人大三次會議在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。民政部部長陸治原、人

社部部長王曉萍、住建部部長倪虹、國家衛健委主任雷海潮就民政、就業和社會保障、住房、衛

生健康等相關問題回答中外記者提問，透露多項惠民生的務實舉措。



加大ＥＴＦ產品創新和供給力度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國人大代表、深交所理事長沙雁表示，抓緊落實關於推動中長期資金入市實施意見，大力發展

指數化投資，加大ＥＴＦ產品創新和供給力度，不斷引入源頭活水；積極推動推廣定期投資模式

，助力提升投資者獲得感。





《上海證券報》



「穩」與「改」划定資本市場健康發展路線圖

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２５年政府工作報告首次把穩住樓市股市寫進經濟社會發展總體要求。過去一年，面對複雜

嚴峻的市場運行形勢，中央統籌部署，打出一系列政策「組合拳」，穩市機制不斷完善；監管部

門全力推進防風險、強監管、促發展，穩市場、穩信心、穩預期，資本市場呈現積極而深刻的變

化，投資者預期和信心明顯改善。



打通中長期資金入市卡點堵點，為資本市場引入「源頭活水」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中長期資金是資本市場健康運行的「穩定器」「壓艙石」。政府工作報告提出「深化資本市場投

融資綜合改革，大力推動中長期資金入市」。中證監主席吳清在十四屆全國人大三次會議經濟主

題記者會上表示，逐項打通社保、保險、理財等中長期資金入市卡點堵點，不斷引入「源頭活水

」。



十四屆全國人大三次會議舉行民生主題記者會

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

十四屆全國人大三次會議９日在北京梅地亞中心新聞發布廳舉行民生主題記者會。民政部部長陸

治原、人社部部長王曉萍、住建部部長倪虹、國家衛健委主任雷海潮就民政、就業和社會保障、

住房、衛生健康等相關問題回答中外記者提問。





《證券時報》



聚焦就業住房養老醫療，書寫「民生為大」新答卷

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

十四屆全國人大三次會議９日在北京舉行民生主題記者會。住建部部長倪虹針對當前的房地產形

勢表示，今年１、２月份以來，房地產市場保持了止跌回穩的積極勢頭，下一步將會同有關部門

，堅持長短結合、標本兼治，堅決穩住樓市。特別是當前，房地產市場供求關係發生重大變化，

人民群眾的住房需求，正在從「有沒有」轉向「好不好」，建設「好房子」直接關係到人民群眾

的獲得感、幸福感。



加大力度提信心，優化結構增效能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

代表委員與專家學者認為，更大力度的財政擴張，既釋放出今年逆周期調節力度進一步加大的政

策信號，也對如何用好用足財政資金帶來挑戰。今年財政資金將凸顯宏觀政策的民生導向，著力

惠民生與促消費，築牢兜實基層「三保」底線的同時，積極擴大內需。今年中國還將進一步深化

財稅體制改革，改善地方自主財力，推動地方政府主動刺激消費。



加大ＥＴＦ產品創新和供給力度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國人大代表、深交所理事長沙雁在接受採訪時表示，抓緊落實關於推動中長期資金入市實施意

見，大力發展指數化投資，加大ＥＴＦ產品創新和供給力度，不斷引入源頭活水；積極推動推廣

定期投資模式，助力提升投資者獲得感。（ｌｃ）

