《神州經脈》全國政協閉幕，華為發力ＡＩ醫療，高盛料牛市將放緩

《神州經脈》全國政協十四屆三次會議今日（１０日）在北京人民大會堂閉幕。會議由全國

政協主席王滬寧主持，通過全國政協常委會工作報告、提案審查情況報告等。而在明日全國人大

會議也將閉幕。兩會行情降溫，今日Ａ股整體偏弱，滬綜指收跌０﹒１９％，兩連跌，報

３３６６﹒１６點，深成指跌０﹒１７％，創業板指收跌０﹒２５％。滬深兩市全天成交１﹒５

萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量３１２７億元或１７％。



特朗普政策反覆，加劇市場對美國經濟擔憂，避險情緒升溫重新施壓人民幣。人民幣兌一美

元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６４９，較上個交易日４時３０分收盤價大跌２６７點子

，止四連升，創３月４日以來近一周新低，全日在７﹒２３７０至７﹒２６６０之間波動。今日

人民幣兌一美元中間價報７﹒１７３３，較上個交易日跌２８點子，兩連跌，創３月４日以來近

一周新低，與市場預測偏離逾６２０點子，上個交易日報７﹒１７０５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 全國政協十四屆三次會議閉幕會今日上午在人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領

導人出席。會議議程包括將通過政協第十四屆全國委員會第三次會議關於常務委員會工作報告的

決議、通過政協第十四屆全國委員會第三次會議政治決議等。全國政協主席王滬寧發表講話稱，

要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，扎實做好「四個凝聚」工作，不斷提高政

治協商、民主監督、參政議政水平。另外，十四屆全國人大三次會議將於明日閉幕。



２﹒ 在今年春節錯月疊加翹尾因素拖累加重的影響下，內地２月ＣＰＩ同比由升轉降，跌

０﹒７％，時隔逾一年再現負值，創下去年１月以來最低水平；撇除食品及能源的核心ＣＰＩ同

比跌０﹒１％，更是逾四年來首次轉為負值。ＣＰＩ環比則下降０﹒２％，亦是三個月來首次轉

負。而在去年四季度以來增量政策發力推動部分行業生產需求增加下，２月ＰＰＩ同比跌幅縮至

六個月最小。分析人士認為，數據彰顯國內需求依然疲軟，而國際貿易衝突又令出口面臨下行風

險，財政政策確實需要更加積極。



３﹒ 中國商務部上周六公布內地及全球首宗反歧視調查裁決結果，宣布由本月２０日起對加拿

大部分農產品加徵關稅，稅率介乎２５％至１００％，以反制加拿大去年先後對中國電動汽車、

鋼鐵和鋁產品加徵關稅。其中，對加拿大進口菜籽油、油渣餅、豌豆加徵１００％關稅；水產品

、豬肉加徵２５％關稅。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會就此事回應稱，加拿大方面不

顧中方的多次規勸，執意對部分中國進口產品採取歧視性限制措施，嚴重違反世貿組織規則，干

擾正常的貿易秩序，嚴重損害中方合法權益。中方採取必要措施予以反制完全正當，合理合法。



４﹒ 據《科創板日報》報道，華為正式組建醫療衛生軍團，該軍團將重點構建ＡＩ輔助診斷解

決方案體系，推動醫療大模型在臨床場景的應用。報道又指，該軍團或將整合華為在５Ｇ通信、

雲計算、邊緣計算等領域的積累，依托昇騰計算架構與盤古大模型的技術底座，打造新一代智能

醫療系統。《觀察者網》則引述知情人士稱，華為未對外宣布成立醫療衛生軍團的消息，但內部

發文中提到，該軍團的成立主要是為了解決ＡＩ在醫療行業落地過程中的技術、生態對接等問題

。



５﹒ 美國《華爾街日報》引述知情人士報道稱，白宮出於國家安全關切，醞釀限制中國人工智

能初創公司深度求索的ＤｅｅｐＳｅｅｋ模型，可能的措施包括將其從美國的應用商店下架。美

國官員們還考慮限制美國雲服務供應商，向客戶提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ人工智能模型。中國外交

部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中方一貫反對泛化「國家安全」概念，將經貿和科技

問題政治化，中方也將堅定維護中國企業的合法權益。



６﹒ 由曾是華為天才少年計劃一員「稚暉君」彭志輝聯合創辦的上海機器人初創公司「智元機

器人」，今日正式發布中國首個通用具身基座模型－－智元啟元大模型

ＧｅｎｉｅＯｐｅｒａｔｏｒ－１（ＧＯ－１）。智元機器人表示，這款模型具有泛化能力，能

夠在極少數據甚至零樣本下泛化到新場景、新任務，降低了具身模型的使用門檻以及後訓練成本

。



７﹒ 北京市統計局公布，２０２５年２月，北京居民消費價格（ＣＰＩ）同比由１月的上升

０﹒３％轉為下降１﹒３％，遜於全國水平的下降０﹒７％。其中，食品價格下降５﹒０％，非

食品價格下降０﹒７％；消費品價格下降１﹒４％，服務價格下降１﹒２％。２月，北京居民消

費價格環比由１月的升１﹒２％轉為下降０﹒６％。其中，食品價格上漲０﹒３％，非食品價格

下降０﹒８％；消費品價格上漲０﹒３％，服務價格下降１﹒６％。



８﹒ 高盛最新研究報告指出，中國股市迎來了史上最佳的開局，ＭＳＣＩ中國指數年初至今上

漲１９％，分別跑贏發達市場和新興市場１８和１４個百分點。從谷底到峰值的２９％漲幅是歷

史上第三大漲幅，僅次於後全球金融危機和新冠疫情後的復甦。不過，隨著指數估值逼近高盛設

定的合理市盈率目標（１２倍），以及多個積極的國內催化劑已經實現，高盛預計牛市將放緩，

並且隨著未來幾周美國－中國政策和地緣政治議程再次活躍起來，獲利回吐的壓力將會顯現。

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