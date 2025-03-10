《鍾之日記》內地通縮陰霾罩，港股失守兩萬四

《鍾之日記》３月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地２月通脹數據轉弱，港股今早低開１１５點，之後曾短暫回升，但Ａ股走勢疲軟，藍籌

集體受壓，消費股盤中跌幅擴大，拖累恒指穿兩萬四、最多挫近六百點，但港股午後稍回順，恒

指全日跌４４７點或１﹒８％收市，報２３７８３，跌４４７點或１﹒８％，主板成交超過

３０１８億元，北水淨流入２９６﹒２６億元。



數據顯示，亞洲投資者對中國股市行情依然看好。韓國證券存託結算院披露，南韓投資者２

月投資內地Ａ股和港股交易額達７﹒８２億美元，按月增長近２００％。另據韓國最大證券公司

資料顯示，２月１７日至２８日，淨買入規模排前１０股票中，中國股票佔６席，多為電動汽車

、人工智能（ＡＩ）、晶片等科技行業的龍頭企業。外資對港股科技板塊參與度較高。



＊Ａ股兩連跌，ＡＩ醫療逆勢漲＊



全國政協十四屆三次會議今日在北京人民大會堂閉幕，明日全國人大會議也將閉幕，兩會行

情降溫，今日Ａ股整體偏弱，滬綜指收跌０﹒１９％，兩連跌，報３３６６﹒１６點，深成指跌

０﹒１７％，創業板指收跌０﹒２５％。滬深兩市全天成交１﹒５萬億元人民幣，較上個交易日

縮量３１２７億元人民幣或１７％。



今日ＡＩ醫療概念股逆勢大漲。華為於３月８日正式成立醫療衞生軍團，旨在整合５Ｇ、昇

騰ＡＩ及盤古大模型等技術，構建ＡＩ輔助診斷體系，推動醫療大模型臨床應用。東吳證券認為

，ＡＩ正在全面賦能醫療行業，促進提質降本增效。預計未來在生物製藥、輔助診斷、醫院╱醫

保信息系統等方面，ＡＩ都將有望促進流程再造，提升研發和業務效率、質量的同時降低成本。



＊通縮壓力持續，消費零售捱沽＊



在今年春節錯月疊加翹尾因素拖累加重的影響下，內地２月ＣＰＩ同比時隔逾一年再現負值

，創下去年１月以來最低水平；核心ＣＰＩ同比更是逾四年來首次轉為負值。ＣＰＩ環比亦為三

個月來首次轉負。而在去年四季度以來增量政策發力推動部分行業生產需求增加下，２月ＰＰＩ

同比跌幅縮至六個月最小。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據認為，去年春節在２月，春節錯月導致去年同

期基數較高。若扣除春節錯月影響，２月ＣＰＩ同比上漲０﹒１％，當前物價溫和回升的態勢沒

有改變。但市場對此不感樂觀，「中國經濟仍然面臨通縮壓力，」保銀資產管理總裁兼首席經濟

學家張智威表示，「國內需求仍然疲軟。」值得留意的是，兩會確定的２０２５年經濟增速和就

業目標保持和去年一致，但將ＣＰＩ漲幅目標從「３％左右」調降到「２％左右」，該目標為

２００３年以來首次低於３％。



官媒《人民日報》周一發表評論文章認為，「２％左右」是一個務實目標，立足當前物價下

行壓力的現實，結合了宏觀政策總體目標。文章並稱，「提振消費是暢通經濟循環的關鍵，也是

物價溫和回升的保障。」



分析師預計ＣＰＩ同比表現可能會保持下跌趨勢，內地經濟預期不安因素增加。今日零售消

費股消化利淡，跌幅居前，李寧（０２３３１）挫４﹒５％，海底撈（０６８６２）收低

４﹒４５％，農夫山泉（０９６３３）收跌２﹒４％，華潤啤酒（００２９１）跌２﹒２％，安

踏（０２０２０）軟２﹒１％。



＊戶戶送撤出香港，ＫｅｅＴａ與ｆｏｏｄｐａｎｄａ直接競爭＊



香港外賣平台ｆｏｏｄｐａｎｄａ、戶戶送（Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ）和美團（０３６９０）

旗下ＫｅｅＴａ三分天下的局面將改變，戶戶送最新宣布將於４月７日結束在香港的業務。



戶戶送指，由於香港的食品配送市場有多個特定因素，促使集團考慮戶戶送的未來，因此無

奈決定，最好的選擇是終止在香港的業務，Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ戶戶送平台接受訂單的最後一天

為４月７日下午２時５９分。



ｆｏｏｄｐａｎｄａ母公司Ｄｅｌｉｖｅｒｙ Ｈｅｒｏ ＳＥ指，已與

Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ戶戶送簽署並達成協議，透過ｆｏｏｄｐａｎｄａ香港收購

Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ戶戶送在香港的部分資產。根據該協議，Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ戶戶送現時的

客戶和送遞員將會被導向至ｆｏｏｄｐａｎｄａ平台，而部份餐廳及生活百貨商戶亦將會進駐

ｆｏｏｄｐａｎｄａ。



ｆｏｏｄｐａｎｄａ加入香港市場逾１０年，ＫｅｅＴａ於２０２３年加入競爭，去年引述

市場調查機構資料指，ＫｅｅＴａ已佔香港外賣市場約４４％份額，市佔率已攀升至首位。不過

，戶戶送當時曾發聲明指，不認同報告中的數據，認為數據樣本不足，使結果具誤導性。



整合資源後，ｆｏｏｄｐａｎｄａ將與美團ＫｅｅＴａ直接競爭，美團今日走低，收跌

４﹒７％。



此外，據報美團發布內部郵件，宣布「到綜事業部」更名為「服務零售事業部」。「到綜事

業部」是美團服務零售業務的核心板塊之一，更名意味著新的萬億服務零售市場正在崛起，服務

零售也進入穩定高質量增長期，其發展空間得到了美團的重點關注和布局。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

