【兩會焦點】丁薛祥：香港要更堅定維護國安，集中精力拼經濟

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院副總理丁薛祥７日上午分別參加香

港代表團、澳門代表團審議。在香港代表團，丁薛祥指出，香港正在加快推進由治及興，要更加

堅定維護國家安全，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，

維護自由開放規範的營商環境，加快培育具有國際競爭力的新產業、新賽道。



在澳門代表團，丁薛祥指出，今年是新一屆澳門特區政府開局起步的關鍵一年，要進一步完

善維護國家安全的制度機制，推動澳門經濟適度多元發展，做好「澳門＋橫琴」這篇大文章，廣

泛拓展國際聯系，打造更高水平對外開放平台。



丁薛祥充分肯定香港、澳門全國人大代表工作，希望大家繼續履職擔當、務實進取，全力支

持行政長官和特區政府依法施政，推動社會各界廣泛凝聚共識，共同開創港澳繁榮發展新局面。



＊王滬寧參加台灣團：堅定不移推進祖國統一大業＊



王滬寧７日下午參加台灣代表團審議。王滬寧表示，過去一年，在以習近平同志為核心的黨

中央堅強領導下，我們有力引領兩岸關係發展方向，扎實推動祖國統一進程。要深入學習領會習

近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主

導權和主動權，塑造祖國必然統一大勢，堅定不移推進祖國統一大業。要堅持一個中國原則和「

九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。要致力擴大兩岸交流合作，推動兩岸融合

發展走深走實，讓台灣同胞共享中國式現代化機遇和成果。

