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AH股新聞

10/03/2025 08:26

【兩會焦點】何小鵬：計劃２０２６年量產分體式飛行汽車

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬８
日在十四屆全國人大三次會議第二場「代表通道」上表示，「隨著政策的推動和對整個汽車產業
鏈的扶持，我們看到中國的低空經濟正在飛速前行。」２０２６年公司計劃將分體式飛行汽車「
陸地航母」首次量產，這也將成為全球首款規模化量產交付的飛行汽車。
　
　　何小鵬表示，過去３０年是中國科技高速發展的３０年，經歷了包括在互聯網、移動互聯網
和智能新能源汽車的三次變革和創業。現在包括ＡＩ變革的第四次變革正在開始。
　
　　何小鵬稱，當下正在經歷全新的科技變革－－ＡＩ時代。他認為，汽車跟ＡＩ結合會帶來兩
個變化：ＡＩ會推動全自動駕駛，甚至無人駕駛的飛速發展。此外，ＡＩ會推動汽車產業和機器
人的深度結合。
　
＊探索加速落地Ｌ３級別的自動駕駛＊
　
　　在自動駕駛領域，何小鵬表示，２０２４年小鵬汽車率先量產並交付了端到端的自動駕駛，
並且打通了從停車位到停車位的全流程。今年，小鵬汽車正在探索加速落地Ｌ３級別的自動駕駛
，爭取在２０２６年持續探索在停車場的Ｌ４級別無人駕駛，包括無人泊車和無人取車。
　
　　在具身智能機器人領域，人形機器人分為Ｌ１到Ｌ５類似自動駕駛的五個層級，目前市場的
所有人形機器人大概處於Ｌ２層級的早期。何小鵬認為，人形機器人只有達到Ｌ３層級，實現手
眼足和大腦全面協同的時候，才可以真正進入商業化。「我們期待２０２６年能夠率先量產可以
面向工業的Ｌ３級別人形機器人。」

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