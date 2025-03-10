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AH股新聞

10/03/2025 08:37

【兩會焦點】習近平出席解放軍代表團：加快發展新質戰鬥力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主
席習近平７日下午在出席十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，完
成軍隊建設「十四五」規劃目標任務，離不開國家經濟社會發展大體系支撐。要抓住中國新質生
產力蓬勃發展機遇，創新戰鬥建設和運用模式，健全先進技術敏捷響應和快速轉化機制，加快發
展新質戰鬥力。
　
　　會上，周剛、李東、豐艷、鄭元林、崔道虎、劉樹偉等６位代表先後發言，分別就統籌武器
裝備試驗鑑定資源、創新規劃執行管理、提高經費使用管理效益、加強軍工產能保障、推進國防
陣地工程建設、用好新興領域資源等提出意見建議。
　
＊堅持勤儉建軍，提高經費使用精準度和效費比＊
　
　　習近平指出，要加緊解決規劃執行中的堵點卡點問題，強化跨部門跨領域跨軍地統籌，強化
政策運用和供給，增強政策取向和工作指向一致性，全力暢通規劃執行鏈路。要善於運用現代管
理理念和方法手段，持續完善戰略管理制度機制，增強規劃執行的系統性、整體性、協同性。要
堅持勤儉建軍，科學配置國防資源投向投量，提高經費使用精準度和效費比。

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