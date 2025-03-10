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AH股新聞

10/03/2025 08:43

【兩會焦點】住建部：推進收購存量商品房，地方可在價格行自主權

　　《經濟通通訊社記者丘敏華１０日北京專電》十四屆全國人大三次會議民生主題記者會９日
下午舉行。住房和城鄉建設部部長倪虹在會上間接確認取消收購存量商品房上限。倪虹稱「地方
政府可在收購主體價格和用途方面充分行駛自主權」。外媒在上周引述知情人士報道，中國正考
慮取消地方政府收購存量商品房的價格上限，加快推進數百萬套存量商品房去庫存，是助力房地
產市場企穩的又一舉措。
　
　　倪虹指出，將會同有關部門長短結合、標本兼治，堅決穩住樓市，一是鞏固政策組合拳效果
，繼續打好保交房攻堅戰，加大白名單貸款投放力度，按照「應進盡進、應貸盡貸」要求，充分
保障項目建設交付。
　
　　二是努力實施城中村改造和危舊房改造，穩妥推進貨幣化安置，讓城中村居民擁有更多自主
選擇權。
　
　　三是推進收購存量商品房，支持地方在收購主體價格和用途方面充分行駛自主權。
　
　　四是改革完善房地產開發、銷售等基礎性制度，適應人民群眾高品質住房的需要，推動建設
安全、舒適、綠色、智慧的好房子，促進房地產市場平穩健康發展。
　
　　倪虹表示，去年９月以來，房地產政策持續發力，各地因城施策、精準施策、一城一策，大
力支持居民的剛性和改善性需求，保交房攻堅戰經過努力完成了年度目標任務。在各方努力下，
市場信心得到有效提振，房地產市場出現積極變化。從統計數據看，今年１、２月份房地產市場
保持止跌回穩的積極勢頭。

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