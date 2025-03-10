【兩會專訪】東亞銀行李民斌：發揮香港優勢，助內地科創企業出海

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》今年全國兩會期間，「民營經濟」是備受

關注的議題之一。今年的政府工作報告提出，扎實落實促進民營經濟發展的政策措施，切實依法

保護民營企業和民營企業家合法權益，鼓勵有條件的民營企業建立完善中國特色現代企業制度。



全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行（０００２３）聯席行政總裁李民斌接受《經

濟通通訊社》書面專訪時表示，今年帶來提案的提案之一就是促進民營經濟健康發展及科創企業

出海。李民斌指出，要發揮香港綜合服務優勢，助力科創企業出海。



＊香港要做內地科創企業出海的「超級服務商」＊



在服務內地企業「走出去」方面，香港有甚麼優勢？李民斌稱，香港作為國際金融中心和專

業服務中心，要成為內地科創企業出海的「超級服務商」，助力科創企業積極開拓國際市場。



他認為，香港作為「超級聯繫人」，在「一國兩制」下一直發揮著「背靠祖國、聯通世界」

的獨特優勢，在國家對外開放的過程中，擔當重要的橋樑角色。香港作為國際金融和商業服務中

心，擁有中英文雙語優勢，金融市場、法律、以及會計準則均與國際接軌，可以成為內地企業拓

展海外業務的第一站。香港成熟的資本市場及多元化的融資渠道，更可為內地企業通過上市及發

債籌集國際資金，提升國際市場的知名度，並透過香港作為其全球或區域總部管理境外資金、投

資和業務。



＊全球跨境渠道優勢及豐富跨境產品等助民企出海＊



作為一家長久立足內地的港資銀行，李民斌指出，在助力民營企業出海方面，東亞銀行具有

兩方面的獨特優勢，一是全球跨境網絡與渠道優勢。東亞銀行集團總部位於國際金融中心香港，

並在新加坡、紐約、倫敦等金融中心設有分行，熟悉不同國家和地區的金融法規和市場環境；東

亞中國則在內地３８個城市設有６１家分支機構，憑借廣泛的全球渠道網絡以及戰略合作夥伴關

係，東亞銀行可為民營企業出海提供點對點的一站式金融服務。



二是東亞銀行擁有豐富的跨境產品組合與實踐服務經驗。從貿易融資、內保外貸、境外貸款

、跨境資金池等單一產品到跨境投融資、離在岸貿易融資一體化方案組合；再到為民營企業出海

設立海外總部、財資中心、貿易平台、項目建設等訂制金融解決方案，均已積累豐富的金融服務

經驗。



李民斌留意到，各類企業最近積極探索東南亞市場，部分把香港作為出海的基地，東亞銀行

正好為它們提供各類境外金融服務方案，例如為在東南亞設廠的企業安排銀團貸款、固定資產貸

款、匯率利率風險管理方案、貿易融資等等。



＊建議完善金融業大模型相關監管＊



此外，李民斌還建議，應用人工智能技術為經濟創造新動力，深化人工智能賦能，促進金融

高質量發展，建議加強雲算力建設、逐步放開大模型對客服務，完善金融業大模型相關監管。



李民斌呼籲，要更好的借助香港推動人民幣國際化。高質量建設香港離岸人民幣樞紐，有序

推進人民幣國際化。他建議應進一步借助推動人民幣國際結算、拓寬離岸人民幣投資渠道，以及

探索給予跨境經營企業自主選擇在岸離岸匯率通道，為人民幣國際化創造更多有利條件。



圍繞支持前海金融業創新發展，李民斌稱：「我建議在前海試點深港『總部企業內部資金通

』，允許符合條件的『雙總部』企業在一定額度內，在集團內部自由劃撥資金，實現資金閉環流

動，支持企業更好利用資金發展境內和境外市場。進一步發揮前海與香港在國家金融業對外開放

試驗的協同效應。

