【聚焦數據】內地２月ＣＰＩ由升轉降０﹒７％，遜預期，創一年低

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比由升

轉降０﹒７％，遜於預期的降幅０﹒５％，並低於１月的升幅１﹒２個百分點，是２０２４年２

月以來首次轉負；２月ＣＰＩ環比下降０﹒２％。１－２月ＣＰＩ同比下降０﹒１％。



＊統計局：若扣除春節錯月影響，２月ＣＰＩ同比漲０﹒１％＊



對２月ＣＰＩ同比由漲轉降，國家統計局城市司首席統計師董莉娟認為，原因之一是去年春

節在２月，春節錯月導致去年同期基數較高。若扣除春節錯月影響，２月ＣＰＩ同比上漲

０﹒１％，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。



２月食品價格同比下降３﹒３％，影響ＣＰＩ同比下降約０﹒６個百分點，佔ＣＰＩ總降幅

八成以上，是帶動ＣＰＩ同比由漲轉降的主要因素。其中供給充足、基數較高等因素帶動鮮菜價

格同比下降１２﹒６％，影響ＣＰＩ同比下降約０﹒３１個百分點，豬肉價格漲幅回落至

４﹒１％。當月非食品價格同比下降０﹒１％，其中服務價格下降０﹒４％，飛機票和旅遊價格

同比分別下降２２﹒６％和９﹒６％，合計影響ＣＰＩ同比下降約０﹒２７個百分點。此外，汽

車降價促銷，燃油小汽車和新能源小汽車價格同比分別下降５％和６％，合計影響ＣＰＩ同比下

降約０﹒１６個百分點。



董莉娟稱，一些領域價格顯現積極變化，ＣＰＩ中部分工業消費品和服務價格穩中有漲。２

月受國際金價波動影響，金飾品價格同比漲幅擴大至３８﹒６％；家政服務和美髮價格同比分別

上漲２﹒６％和１％，在外餐飲價格同比上漲１﹒２％，教育服務和醫療服務價格同比分別上漲

１﹒３％和０﹒６％。



由於春節效應消退，２月ＣＰＩ環比由上漲０﹒７％轉為下降０﹒２％，增速回落０﹒９個

百分點。當月食品價格環比下降０﹒５％，低於前值１﹒８個百分點，其中豬肉、鮮菜價格分別

下降１﹒９％、３﹒８％，合計拖累ＣＰＩ下降０﹒１１個百分點。非食品價格環比增速下行

０﹒７個百分點至－０﹒１％，其中服務價格下降０﹒５％。（ｌｃ）

