【聚焦數據】內地２月ＰＰＩ降幅收窄至２﹒２％，略遜預期

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同

比下降２﹒２％，降幅比１月收窄０﹒１個百分點，但遜於預期的降２﹒１％；環比下降

０﹒１％，降幅比１月收窄０﹒１個百分點。工業生產者購進價格同比下降２﹒３％，環比下降

０﹒２％。



１－２月ＰＰＩ同比下降２﹒２％，工業生產者購進價格下降２﹒３％。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析指，２月同比降幅收窄０﹒１個百分點至２﹒２％

。其中，生產資料、生活資料價格分別下降２﹒５％、１﹒２％，前者降幅收窄０﹒１個百分點

，後者與上月持平，影響ＰＰＩ下降約１﹒８６個、０﹒３１個百分點。



分行業看，受春節假期及低溫天氣等因素影響，建築項目停工較多，建材等需求偏弱，黑色

金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格同比降幅分別擴大至１０﹒６％、３﹒５％；煤

炭生產整體穩定，電廠、港口存煤充足，煤炭開採和洗選業價格降幅擴大至１２﹒５％；國際原

油價格波動傳導至國內，帶動石油相關行業價格下降。不過，隨著宏觀政策效果逐步顯現，部分

行業生產需求增加，推動ＰＰＩ降幅收窄，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由下降轉為上升

９﹒５％。



從環比看，２月ＰＰＩ降幅收窄０﹒１個百分點至０﹒１％，其中生產資料價格增速維持

０﹒２％降幅不變，影響ＰＰＩ下降約０﹒１４個百分點；生活資料價格繼續持平。具體來看，

非金屬礦物製品業價格降幅擴大，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅收窄，有色金屬冶煉和壓

延加工業價格由降轉升，國際原油價格下跌，石油和天然氣開採業價格漲幅回落。（ｌｃ）

