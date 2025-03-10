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AH股新聞

10/03/2025 09:29

《Ａ股行情》滬指高開０﹒０２％，２月ＣＰＩ轉降，對加拿大加稅

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局昨（９日）公布，２月份居民消費價格指數
（ＣＰＩ）同比下降０﹒７％，而１月同比上漲０﹒５％。這是該指數１３個月來首次轉跌，國
家統計局城市司首席統計師董莉娟認為，原因之一是去年春節在２月，春節錯月導致去年同期基
數較高。若扣除春節錯月影響，２月ＣＰＩ同比上漲０﹒１％。此外，２月ＰＰＩ同比下降
２﹒２％，降幅比１月收窄０﹒１個百分點，但遜於預期的降２﹒１％；環比下降０﹒１％。２
月ＣＰＩ及ＰＰＩ均錄跌幅，顯示中國經濟持續面臨通縮壓力。
　
　　全球貿易戰持續，美國總統特朗普表示可能本周初宣布對加拿大木材和乳製品加徵對等關稅
。中國就加拿大對華加徵關稅反歧視調查結果出爐，並宣布本月２０日起，對部分加拿大農產品
加徵百分百關稅。滬綜指今早高開０﹒０２％，報３３７３﹒２６點，深成指高開０﹒１８％，
創業板指高開０﹒２６％。
　
　　加拿大去年１０月起，對中國電動車及鋼鋁產品，分別加徵百分百及兩成五關稅。中國商務
部８日發布相關反歧視調查的裁決公告，並作出肯定性裁決，宣布依法採取反歧視措施，對原產
於加拿大的部分進口商品加徵關稅。另外，中國對美國部分農產品徵收關稅的反制措施今日生效
，包括對來自美國的雞肉、小麥和棉花等徵收１０％至１５％的新關稅。
　
　　人民銀行今日進行的９６５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有９７０億元逆
回購到期，即今日淨回籠５億元。本周人行公開市場有７７７９億元逆回購到期，周五還將有
９００億元國庫現金定存到期。（ｒｙ）

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