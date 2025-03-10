《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５９％，算力、多模態ＡＩ等調整

《經濟通通訊社１０日專訊》內地２月ＣＰＩ按年跌０﹒７％，是１３個月以來首次轉跌；

１月是升０﹒５％。上月ＣＰＩ按月亦跌０﹒２％，創３個月新低，按月及按年跌幅都超出市場

預期。數據弱，Ａ股市場早盤調整，滬指上午收跌０﹒５９％，報３３５２﹒５９點，深成指跌

０﹒６２％，創業板亦跌０﹒８１％。滬深兩市半天成交９８０５億元（人民幣．下同），較上

個交易日同時段縮量１３００億元或１２％。



算力概念股延續調整，海南華鐵（滬：６０３３００）跌停，深桑達Ａ

（深：００００３２）逼近跌停。多模態ＡＩ及智譜ＡＩ齊齊挫逾２﹒３％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ

概念亦軟。據報美國可能禁止政府設備使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，正研究包括禁止

ＤｅｅｐＳｅｅｋ在應用程式商店上架，以及限制美國雲端服務供應商向客戶提

ＤｅｅｐＳｅｅｋ等方式。



不過，ＡＩ醫療概念股走強，塞力醫療（滬：６０３７１６）、潤達醫療

（滬：６０３１０８）升停封板。內媒報道，華為正式組建醫療衞生軍團，該軍團將重點構建

ＡＩ輔助診斷解決方案體系，推動醫療大模型在臨床場景的應用。報道又指，該軍團或將整合華

為在５Ｇ通信、雲計算、邊緣計算等領域的積累，依托昇騰計算架構與盤古大模型的技術底座，

打造新一代智能醫療系統。（ｒｙ）

