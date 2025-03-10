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AH股新聞

10/03/2025 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１９％成交縮，兩會行情漸降溫

　　《經濟通通訊社１０日專訊》全國政協十四屆三次會議今日在北京人民大會堂閉幕。會議由
全國政協主席王滬寧主持，通過全國政協常委會工作報告、提案審查情況報告等。而在明日全國
人大會議也將閉幕，兩會行情降溫，今日Ａ股整體偏弱，滬綜指收跌０﹒１９％，兩連跌，報
３３６６﹒１６點，深成指跌０﹒１７％，創業板指收跌０﹒２５％。滬深兩市全天成交１﹒５
萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量３１２７億元或１７％。
　
　　在今年春節錯月疊加翹尾因素拖累加重的影響下，內地２月ＣＰＩ同比時隔逾一年再現負值
，創下去年１月以來最低水平；核心ＣＰＩ同比更是逾四年來首次轉為負值。ＣＰＩ環比亦為三
個月來首次轉負。而在去年四季度以來增量政策發力推動部分行業生產需求增加下，２月ＰＰＩ
同比跌幅縮至六個月最小。分析人士認為，數據彰顯國內需求依然疲軟，而國際貿易衝突又令出
口面臨下行風險，財政政策確實需要更加積極。
　
　　不過，亞洲投資者對中國股市行情依然看好。韓國證券存託結算院披露，南韓投資者２月投
資內地Ａ股和港股交易額達７﹒８２億美元（約６０﹒９９億港元），按月增長近２００％，亦
創２０２２年８月以來最高，投資規模超過歐洲及日本股市。
　
　　另據韓國最大證券公司資料顯示，２月１７日至２８日，淨買入規模排前１０股票中，中國
股票佔６席，多為電動汽車、人工智能（ＡＩ）、晶片等科技行業的龍頭企業。外資對港股科技
板塊參與度較高。
　
　　今日ＡＩ醫療概念股逆勢大漲，創業慧康（深：３００４５１）、潤達醫療
（滬：６０３１０８）等漲停。華為於３月８日正式成立醫療衞生軍團，旨在整合５Ｇ、昇騰
ＡＩ及盤古大模型等技術，構建ＡＩ輔助診斷體系，推動醫療大模型臨床應用。東吳證券認為，
ＡＩ正在全面賦能醫療行業，促進提質降本增效。預計未來在生物製藥、輔助診斷、醫院╱醫保
信息系統等方面，ＡＩ都將有望促進流程再造，提升研發和業務效率、質量的同時降低成本。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９２８﹒８０　　－０﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３６６﹒１６　　－０﹒１９　　　　５９５０﹒２６　　
　　深證成指　　１０８２５﹒７０　－０﹒１７　　　　９１０６﹒３３　　
　　創業板指　　２１９９﹒８８　　－０﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１０５﹒１６　　－０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６６﹒９７　　＋０﹒４４　　　　　１﹒７１　　　　
　　深證Ｂ指　　１２０９﹒５７　　－０﹒３３　　　　　０﹒９９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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