《海納智見－荀玉根》化債攻堅進行時－「兩會」系列２

《海納智見》全國兩會召開在即，２０２５年《政府工作報告》備受關注，報告不僅會回顧

過去一年工作，也會指明新一年政策的落實方向。我們將對兩會可能涉及的政策方向進行前瞻系

列研究。



本篇報告是第二篇，對本輪化債的推進節奏和方向進行前瞻研究。近年來，防範化解地方債

務風險被列為重點工作，「一攬子化債方案」持續推進，隱性債務置換迅速落地，金融支持、全

口徑監測、城投轉型、資產盤活等多措並舉初見成效。當前債務風險如何？各地化債進展有何差

異？未來化債重點有哪些？化債推進對債市有何影響？本文以此為脈絡，對２５年化債工作進行

展望。



本輪化債「組合拳」推進迅速，結構上表現為顯性債務擴張、隱性債務壓降。思路層面，

１）從過去的應急處置向現在的主動化解轉變；２）從點狀式排雷向整體性除險轉變；３）從隱

性債、法定債「雙軌」管理向全部債務規範透明管理；４）從側重于防風險向防風險、促發展並

重轉變。實施層面，隱債置換的實施節奏在財政部制定的年度安排下儘量做到了前置，說明財政

著眼於靠前發力，以儘早對地方現金流形成實質性改善。



各地化債進展如何？縱向比較上看，２５年與２４年均堅持了嚴控新增、化解存量、牢守底

線的基調。區別在於，２４年問題導向明確，各項化債措施仍在探索與規劃中；２５年成果導向

突出，工作部署相對清晰，化債思路的轉變也與財政部表述相呼應。橫向比較上看，十二重點省

份的化債優先級相對更高，對脫離高風險地區標籤有明確目標，同時也更傾向於反映實際困難，

或為爭取更多資源支持。



組合拳是否有效，更要關注「後勁」的釋放。其一，隱債置換額度釋放後，各地是否能及時

實際落地至對應隱債；其二，金融機構支持城投經營性債務化解的實際推進；其三，融資平台轉

型、盤活存量資產的各地實踐；其四，化債傳導至實體經濟的積極影響。



如何看待化債加速對債市的影響？中短期來看，大規模債務置換或明顯緩解地方平台債務壓

力尤其尾部城投再融資壓力，城投債安全性增強；此外，城投債供給或進一步收縮，需持續跟蹤

後續各地區債務置換分配額度，關注城投提前兌付風險，同時一季度地方債集中供給放量或對債

市形成一定擾動。長期來看，化債加速，意味著城投平台與政府的信用剝離加速，轉型仍是大勢

所趨，在此過程中，平台資質分化或逐漸顯現，信用定價方式或發生轉變。



風險提示：基本面變化、政策不及預期、信用風險、數據統計存在遺漏或偏差。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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