【聚焦數據】北京２月ＣＰＩ同比轉跌１﹒３％，遜於全國水平

《經濟通通訊社１０日專訊》北京市統計局公布，２０２５年２月，北京居民消費價格

（ＣＰＩ）同比由１月的上升０﹒３％轉為下降１﹒３％，遜於全國水平的下降０﹒７％。其中

，食品價格下降５﹒０％，非食品價格下降０﹒７％；消費品價格下降１﹒４％，服務價格下降

１﹒２％。



＊環比食品價漲０﹒３％，非食品價格降０﹒８％＊



２月，北京居民消費價格環比由１月的升１﹒２％轉為下降０﹒６％。其中，食品價格上漲

０﹒３％，非食品價格下降０﹒８％；消費品價格上漲０﹒３％，服務價格下降１﹒６％。



從環比看，２月食品煙酒價格環比上漲０﹒２％，影響總指數上漲約０﹒０４個百分點。食

品中，鮮果價格上漲２﹒４％，影響總指數上漲約０﹒０６個百分點；蛋類價格下降４﹒３％，

影響總指數下降約０﹒０２個百分點；鮮菜價格下降２﹒５％，影響總指數下降約０﹒０５個百

分點；畜肉類價格下降０﹒５％，影響總指數下降約０﹒０１個百分點，其中，豬肉價格下降

１﹒５％。



其他七大類價格環比三升三降一持平。其中，其他用品及服務、生活用品及服務、居住價格

分別上漲２﹒２％、０﹒６％、０﹒１％；交通通信、教育文化娛樂、衣著價格分別下降

５﹒０％、１﹒８％、０﹒４％；醫療保健價格持平。



＊同比鮮菜價降１７﹒２％，豬肉價漲３﹒５％＊



從同比看，２月，食品煙酒價格同比下降３﹒３％，影響總指數下降約０﹒７６個百分點。

食品中，鮮菜價格下降１７﹒２％，影響總指數下降約０﹒３８個百分點；畜肉類價格下降

２﹒５％，影響總指數下降約０﹒０６個百分點，其中，羊肉價格下降９﹒６％，影響總指數下

降約０﹒０４個百分點，豬肉價格上漲３﹒５％，影響總指數上漲約０﹒０２個百分點。



其他七大類價格同比三升三降一持平。其中，其他用品及服務、居住、生活用品及服務價格

分別上漲９﹒９％、０﹒３％、０﹒３％；交通通信、教育文化娛樂、醫療保健價格分別下降

４﹒３％、３﹒２％、０﹒８％；衣著價格持平。（ｓｌ）

