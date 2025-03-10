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AH股新聞

10/03/2025 11:42

【ＡＩ】華為據報組建醫療衛生軍團，助ＡＩ落地醫療行業

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《科創板日報》報道，華為正式組建醫療衛生軍團，該軍團
將重點構建ＡＩ輔助診斷解決方案體系，推動醫療大模型在臨床場景的應用。報道又指，該軍團
或將整合華為在５Ｇ通信、雲計算、邊緣計算等領域的積累，依托昇騰計算架構與盤古大模型的
技術底座，打造新一代智能醫療系統。
　
　　《觀察者網》引述知情人士稱，華為未對外宣布成立醫療衛生軍團的消息，但內部發文中提
到，該軍團的成立主要是為了解決ＡＩ在醫療行業落地過程中的技術、生態對接等問題。另據《
上觀新聞》引述多位知情人士確認，華為ＤＣＳ（分散式控制系統）領域總裁張偉力將擔任華為
醫療衛生軍團負責人，「張偉力現在職位仍然掛在存儲產品線，是周躍峰（華為數據存儲產品線
總裁）下面的人，看醫療軍團的方向主要技術基礎還是來自於原來的ＤＣＳ領域，但會從行業角
度下沉，加大力度投入醫療領域」。
　
　　華為近期在醫療健康領域動作頻頻。其中在２月１８日，瑞金醫院聯合華為發布臨床級多模
態互動式病理大模型－－瑞智病理大模型ＲｕｉＰａｔｈ曾引發大量關注。該大模型基於華為
ＤＣＳ　ＡＩ解決方案打造，通過利用國產存儲和算力的協同，僅需算力卡１６張，就能在２個
月訓練百萬病理切片。
　
　　２月２１日，塞力醫療集團與華為在華為武漢研究所簽署合作協議，雙方宣布將基於各自領
域的技術優勢，以ＡＩ技術為紐帶，在智能診斷產品研發、數字療法及腦科學大模型、罕見病╱
危重症等專病大模型、微生物耐藥診療及預測大模型、智慧「無廢城市」、「無廢院區」等多個
領域展開深度合作。（ｓｌ）

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