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AH股新聞

10/03/2025 14:31

【ＡＩ】智元機器人發布內地首個通用具身基座模型ＧＯ－１

　　《經濟通通訊社１０日專訊》由曾是華為天才少年計劃一員「稚暉君」彭志輝聯合創辦的上
海機器人初創公司「智元機器人」，今日正式發布中國首個通用具身基座模型－－智元啟元大模
型ＧｅｎｉｅＯｐｅｒａｔｏｒ－１（ＧＯ－１）。智元機器人表示，這款模型具有泛化能力，
能夠在極少數據甚至零樣本下泛化到新場景、新任務，降低了具身模型的使用門檻以及後訓練成
本。
　
　　智元機器人發布Ｇｅｎｉｅ　Ｏｐｅｒａｔｏｒ－１（ＧＯ－１）並配上視頻，展示ＧＯ－
１通過學習人類視頻，助力機器人本體完成遞送水杯、製作餐點、迎接外賓等一系列任務。據介
紹，智元啟元大模型開創性地提出Ｖｉｓｉｏｎ－Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ｌａｔｅｎｔ－
Ａｃｔｉｏｎ（ＶｉＬＬＡ）架構，該架構由ＶＬＭ（多模態大模型）＋ＭｏＥ（混合專家）組
成，實現了可以利用人類視頻學習，完成小樣本快速泛化，降低了具身智能門檻，並成功部署到
智元多款機器人本體。
　
＊與階躍星辰合作，賦能機器人＊
　
　　另外，據《科創板日報》引述智元機器人方面透露，智元機器人已與階躍星辰合作，後續圍
繞階躍的多模態、推理和訓練、工程化等底層模型能力進行深度合作，將階躍星辰多模態等能力
賦能到機器人上面。總部位於上海的大模型初創公司階躍星辰是「中國ＡＩ六小虎」之一。
　
　　報道又引述智元具身研究中心常務主任任廣輝介紹，截至目前，智元機器人已經量產下線
１０００台機器人。智元機器人合夥人、具身智能事業部總裁姚卯青則稱，智元今年機器人出貨
量計劃保持在數千台，營收數將保持數倍規模增長。（ｓｌ）

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