《Ａ股報告》高盛料中國股票牛市將放緩，中美地緣政治議程再活躍

《經濟通通訊社１０日專訊》高盛最新研究報告指出，隨著中國股指估值逼近合理目標，預

計牛市將會放緩，並且在未來幾周美國－中國政策和地緣政治議程再次活躍下，獲利回吐壓力顯

現。



報告認為，中國股市迎來了史上最佳的開局，ＭＳＣＩ中國指數年初至今上漲１９％，分別

跑贏發達市場和新興市場１８和１４個百分點。從谷底到峰值的２９％漲幅是歷史上第三大漲幅

，僅次於後全球金融危機和新冠疫情後的復甦。一些因素幫助提振了市場，特別是對人工智能

（ＡＩ）的樂觀情緒和中國科技股的積極敘事轉變，兩會確認了親增長的政策傾向，以及到目前

為止，新一屆美國政府領導下中美關係比投資者之前擔心的更為緩和。



不過，報告指出，「隨著指數估值逼近我們設定的合理市盈率目標（１２倍），以及多個積

極的國內催化劑已經實現，我們預計牛市將放緩，並且隨著未來幾周美國－中國政策和地緣政治

議程再次活躍起來，獲利回吐的壓力將會顯現」。



＊中美科技股之間估值溢價已收窄至７１％＊



該行認為，美國和中國科技股之間的估值溢價已從年初的１５２％收窄至目前的７１％，這

表明在中國，建設性的人工智能故事已被更好地定價，盈利能力的提高和盈利升級可能是推動人

工智能科技領域進一步上漲的必要條件。



報告並指出，除了關稅之外，美國總統特朗普兩周前簽署的備忘錄（「美國優先投資政策」

總統備忘錄）重新點燃了投資者對兩國之間雙邊外國直接投資和投資組合流動的擔憂，雖然備忘

錄中沒有增加新的投資限制，但它強調了政策和監管風險可能上升的領域，預計美國政府機構將

在適當時候公布更多關於政策實施的細節。（ｓｌ）

