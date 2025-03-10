【ＦＯＣＵＳ】老齡社會大勢難逆，華為布局ＡＩ醫療

【ＦＯＣＵＳ】被「木頭姐（Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ）」稱為ＡＩ「最被低估的應用」－

－醫療保健，再有大動靜。繼２月攜手瑞金醫院（上海交大醫學院附屬）發布病理大模型

ＲｕｉＰａｔｈ後，華為最新正式組建「醫療衛生軍團」，聚焦ＡＩ輔助診斷解決方案，刺激一

眾概念股急漲。除了華為，英偉達、微軟、超微（ＡＭＤ）等科技巨頭，亦紛紛瞄準ＡＩ醫療領

域。



＊專注輔助診斷，打造「智慧醫院」＊



鴻蒙智行（ＨＩＭＡ）對四大聯盟車企（賽力斯、奇瑞、北汽藍谷、江淮）的銷量加持，足

見市場對「華為」二字的認可。汽車智能化蓬勃生態（上汽最新擬加入）背後，正正是２０２２

年５月進階至「軍團」之列的機器視覺業務。按創始人任正非的說法，「軍團」模式意味迅速整

合資源，實施靈活戰術，在特定領域實現深度發展，可謂未來商業成功的軍令狀。



這亦是何解「醫療衛生軍團」的消息周末傳出，多隻ＡＩ醫療概念股塞力醫療

（滬：６０３７１６）、潤達醫療（滬：６０３１０８）等周一半日即齊漲停。



如果說２月發布的ＲｕｉＰａｔｈ大模型，是聚焦癌症領域的ＡＩ病理，那麼「醫療衛生軍

團」則將專注更廣泛臨床場景的ＡＩ輔助診斷，同時整合５Ｇ、雲、昇騰架構、盤古大模型等技

術，打造覆蓋診斷、治療、管理的全鏈條「智慧醫院」。



＊ＧＰＵ助藥物研發，軟件需求料飆升＊



相比華為選擇將ＡＩ醫療的發力點置於醫院，英偉達、超微兩大晶片巨頭更偏愛藥物研發。

去年中，英偉達宣布向科技生物公司Ｒｅｃｕｒｓｉｏｎ投資５０００萬美元，以包含５０４塊

Ｈ１００的超級電腦快速研發藥物。今年１月，超微則向藥物研發公司Ａｂｓｃｉ投資２０００

萬美元。



「木頭姐」就預計，到２０３０年，由ＡＩ驅動的多組學測序將開啟４﹒５萬億美元的精準

治療市場

，以更有效、平價的方式治愈疾病。她亦預計，到２０３０年，醫療保健領域的軟件支出增速將

從每年１４％加速到４８％。而微軟本月就發布臨床工作流程ＡＩ助手Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ｄｒａｇｏｎ Ｃｏｐｉｌｏｔ。



＊降跨區就醫成本，居家養老更可行＊



華為、英偉達、超微、微軟等紛紛進軍ＡＩ醫療，固然是ＡＩ在改變臨床結果和醫療運營效

率的能力才剛剛開始顯現，但更大的考量恐是全球老齡化大趨勢，正如某私募「民間股神」最新

稱，老年人口增加是未來３０年最大的確定性。



被稱為民眾「三座大山」之一的醫療，未來若能在ＡＩ助力下實現疾病早期發現和個性化治

療，同時降低跨區就醫成本、時間等候成本、治療費用成本等，以及令「居家養老」更為可行，

想像空間注定無限。

