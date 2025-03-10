淘寶調整無貨源店舖細則等規範，整治「惡意店群」

《經濟通通訊社１０日專訊》淘寶官方規則網站顯示，《淘寶網開店規範》、《淘寶網市場

管理與違規處理規範》、《淘寶網關於無貨源店舖實施細則》等平台規則的調整，於３月４日起

正式生效，以治理惡意店群，保護在平台合規經營的優質商家權益，維護平台公平。



據介紹，隨著電商行業競爭變化，近年出現以冒用、套用他人身份或主體信息控制幾百、上

千家店舖的惡意店群商家，他們以重覆鋪貨、搶佔流量等手段，搶奪合規經營商家的生意，侵害

消費者的權益。



惡意店群商家具有明顯的「賣高發低、無貨無售後」等特點。例如商品原價為５０元（人民

幣．下同），惡意店群商家可能標價１００元、甚至是３００元出售，出單後即用消費者的收貨

地址到源商家下單以發貨，如遇退貨退款等情況，就將商品原路退回給源商家，完成甩鍋。



對商家而言，其花費大量時間、人力、推廣打造的爆款商品，不僅被惡意店群無成本賺差價

，更會因惡意店群商家無售後等問題導致口碑受損。於消費者而言，惡意店群為了利潤最大化，

會選擇低價供應商發貨，消費者只能獲得「質量低劣、貨不對版」等問題商品；若消費者集中維

權，他們更直接關店，躲避責任。



當前淘寶以各種形式治理惡意店群，包括通過升級商家新開店規範、升級攔截第三方惡意鋪

貨軟件等方式，從源頭阻斷。平台並推出《無貨源商家合規經營指南》，引導商家積極轉型，走

向規範經營。（ｓｌ）

