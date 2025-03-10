【ＡＩ】字節豆包開源ＭｏＥ關鍵優化技術，大模型訓練成本省四成

《經濟通通訊社１０日專訊》據《證券時報》報道，字節豆包大模型團隊宣布開源一項針對
ＭｏＥ（混合專家）架構的關鍵優化技術，可將大模型訓練效率提升１﹒７倍，成本節省４０％
。據悉，該技術已實際應用於字節的萬卡集群訓練，累計幫助節省了數百萬ＧＰＵ小時訓練算力
。（ｓｌ）
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10/03/2025 17:45
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ＭｏＥ（混合專家）架構的關鍵優化技術，可將大模型訓練效率提升１﹒７倍，成本節省４０％
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