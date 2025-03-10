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AH股新聞

10/03/2025 17:23

《行業數據》乘聯分會：２月新能源乘用車零售同比勁增近八成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》乘聯分會最新數據顯示，２月全國乘用車市場零售１３８﹒６
萬輛，同比增長２６％，環比下降２２﹒８％；今年１－２月累計零售３１７﹒９萬輛，同比增
長１﹒２％。２月零售處於歷年２月零售歷史高位，１－２月恢復正增長，市場表現較強。
　
　　２月新能源乘用車市場零售６８﹒６萬輛，同比增長７９﹒７％，環比下降７﹒８％；１－
２月累計零售１４３﹒０萬輛，增長３５﹒５％。２月新能源車國內零售滲透率４９﹒５％，較
去年同期滲透率提升１５個百分點。
　
　　２月國內乘用車零售突破１萬輛的包括：比亞迪（２０５７１１輛）、吉利汽車
（９３３０９輛）、長安汽車（４４，４０５輛）、上汽通用五菱（４０５７９輛）、小鵬汽車
（２７９５１輛）、特斯拉中國（２６７７７輛）、理想汽車（２６２６３輛）、奇瑞汽車
（２５５８４輛）、小米汽車（２３７２８輛）、零跑汽車（２２０６４輛）等。
　
＊２月新能源車出口同比增近三成，環比降１５％＊
　
　　２月乘用車出口（含整車與ＣＫＤ）３４﹒９萬輛，同比增長１１％，環比下降８％，１－
２月乘用車廠商出口７３萬輛，同比增長６％。２月新能源乘用車出口１１﹒８萬輛，同比增長
２７﹒８％，環比下降１５﹒２％。佔乘用車出口３３﹒９％，較去年同期增長４﹒４個百分點

　
　　２月廠商新能源出口方面優秀的企業包括：比亞迪（６７０２５輛）、奇瑞汽車
（１１１００輛）、吉利汽車（５１２４輛）、上汽通用五菱（４５５２輛）、長安汽車
（４２６６輛）、上汽乘用車（４１５４輛）、特斯拉中國（３９１１輛）等。
　
＊２月新能源車生產同比增８６％，環比降約１３％＊
　
　　２月乘用車生產１７３﹒６萬輛，同比增長３８﹒７％，環比下降１７﹒４％。１－２月乘
用車生產３８２﹒９萬輛，累計同比增長１６﹒５％，２月乘用車生產僅較歷史同期高點
２０１７年的１７９萬輛低６萬輛，考慮春節因素的影響，生產整體表現超強。
　
　　２月新能源乘用車生產達到８１﹒９萬輛，同比增長８５﹒９％，環比下降１２﹒８％；１
－２月累計生產１７５﹒９萬輛，增長４８﹒１％。
　
＊２月全國乘用車批發量創同月新高，新能源車批發同比增八成＊
　
　　２月全國乘用車廠商批發１７６﹒７萬輛創當月歷史新高，同比增長３３﹒８％，環比下降
１６﹒０％；１－２月全國乘用車廠商批發３８６﹒５萬輛，同比增長１２﹒７％。受渠道去庫
存較少的促進，２月乘用車批發同比增速較零售增速高８個百分點。
　
　　２月新能源乘用車批發銷量達到８３﹒０萬輛，同比增長７９﹒６％，環比下降６﹒７％；
１－２月累計批發１７１﹒９萬輛，增長４８﹒０％。（ｓｌ）

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