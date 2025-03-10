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AH股新聞

10/03/2025 16:10

【大國博弈】中國外交部：追求絕對對等貿易，違背基本經濟常識

　　《經濟通通訊社１０日專訊》對於美國財長貝森特多次表態稱中國經濟過度依賴出口，美國
尋求公平對等的貿易，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中美經貿合作的本質
是互利共贏。如果僅是一方受益，一方「吃虧」，不可能走到今天。整天把「吃虧」掛嘴上，追
求絕對的對等貿易，違背了基本的經濟常識，也低估了美國企業和消費者的判斷力。無論美方如
何包裝，都掩蓋不了將經貿問題政治化、武器化，實施對華遏制打壓的企圖。
　
　　毛寧指出，中美貿易現狀是市場作用的結果，受到兩國經濟結構、貿易政策、美元貨幣地位
等多種因素影響。中方從不刻意追求順差。事實上，美方從中美貿易中獲利豐厚。在華美國企業
的出口被計入中方順差，中國對美出口質優價廉的產品提高了美民眾實際購買力，為美國運輸、
批發、零售和電商行業創造大量就業。同時，美在服務貿易中也保持著巨額順差。
　
＊中方促美方吸取教訓：關稅戰以損人開始，以害己告終＊
　
　　毛寧稱，美方對全世界發起的貿易戰打了這麼多年，貿易逆差不降反升，去年仍高居
９１８４億美元。關稅戰也好，貿易戰也罷，都是以損人開始，以害己告終。美方應該吸取教訓
，改弦易轍。
　
　　毛寧並強調，今年兩會政府工作報告明確提到，內需對中國經濟增長貢獻率近７０％，並把
「全方位擴大國內需求」作為今年十個方面工作任務中的第一條，強調要全方位擴大國內需求，
使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。（ｓｌ）

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