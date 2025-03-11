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AH股新聞

11/03/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》戒虛從實

　　《政政經經》亞洲股市昨日（１０日）漲跌互現，對美國經濟健康狀況的擔憂影響了投資者
的風險偏好。
　
　　Ａ股昨天也跌了，但下跌不同尋常。
　
　　《金融界》華爾街情報團分析：
　
　　首先，下跌的原因比較明確，受周末期間公布的通脹數據影響，通脹下行的壓力受到密切關
注。
　
　　其次，滬指遲遲未能突破３４００整數水平，可能損及市場人氣。就像黃金一樣，每逢到達
２９５０美元後就無法進一步上攻，獲利回吐的壓力將會加大。這種看似巧合的「整數關口魔咒
」，實則暴露了當前投資者的集體焦慮。
　
　　第三，歐洲資產重獲青睞，將會與中國市場爭搶美股流出的資金。對美股而言，在特朗普
２﹒０的解僱和關稅迷霧中，愈來愈難以看清經濟形勢。美國股市的默認立場是避險，一直在回
調。需要特別注意的是，中美科技股股指已經顯著縮小，市場對ＡＩ驅動的漲勢已大致定價，資
產重估告一段落。在此情況下，人民幣需要保持穩定，以鞏固海外資金對中國資產的信心。
　
　　接下來，外資進入猶豫不決期。市場將更加關注經濟數據、企業盈利，而不是某個寬泛的概
念（比如「東升西落」）。每增加１％的回撤，都會動搖相當比例的趨勢交易者的持倉信念。
　
＊阿爺要撐消費股＊
　
　　實在的是，阿爺要撐消費股，有盈利的電訊、內銀股，以及久沉剛起的資源股。《資深投資
者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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