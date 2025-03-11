《政政經經－石鏡泉》戒虛從實

《政政經經》亞洲股市昨日（１０日）漲跌互現，對美國經濟健康狀況的擔憂影響了投資者

的風險偏好。



Ａ股昨天也跌了，但下跌不同尋常。



《金融界》華爾街情報團分析：



首先，下跌的原因比較明確，受周末期間公布的通脹數據影響，通脹下行的壓力受到密切關

注。



其次，滬指遲遲未能突破３４００整數水平，可能損及市場人氣。就像黃金一樣，每逢到達

２９５０美元後就無法進一步上攻，獲利回吐的壓力將會加大。這種看似巧合的「整數關口魔咒

」，實則暴露了當前投資者的集體焦慮。



第三，歐洲資產重獲青睞，將會與中國市場爭搶美股流出的資金。對美股而言，在特朗普

２﹒０的解僱和關稅迷霧中，愈來愈難以看清經濟形勢。美國股市的默認立場是避險，一直在回

調。需要特別注意的是，中美科技股股指已經顯著縮小，市場對ＡＩ驅動的漲勢已大致定價，資

產重估告一段落。在此情況下，人民幣需要保持穩定，以鞏固海外資金對中國資產的信心。



接下來，外資進入猶豫不決期。市場將更加關注經濟數據、企業盈利，而不是某個寬泛的概

念（比如「東升西落」）。每增加１％的回撤，都會動搖相當比例的趨勢交易者的持倉信念。



＊阿爺要撐消費股＊



實在的是，阿爺要撐消費股，有盈利的電訊、內銀股，以及久沉剛起的資源股。《資深投資

者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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