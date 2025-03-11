【兩會焦點】李鴻忠代趙樂際主持閉幕會：明確目標，傳遞信心力量

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》十四屆全國人大三次會議閉幕，人大委員

長趙樂際因呼吸道感染向大會請假，由人大副委員長李鴻忠主持閉幕會。李鴻忠表示，會議圓滿

完成了各項議程。會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一

次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。



李鴻忠指出，大會期間，代表們肩負黨和人民的重托，認真履行憲法法律賦予的職責，聚焦

黨中央重大決策部署和人民群眾所思所盼所願，積極建言獻策，廣泛凝聚共識，經歷了務實高效

的民主實踐。會議成果充分體現了黨的主張和人民意志的統一，充分展現了人民代表大會制度的

顯著政治優勢。



他說，今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重，要堅持穩中求進工作總基

調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成「

十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。



此外，要堅持以人民為中心的發展思想，尊重人民首創精神，踐行全過程人民民主，凝聚廣

大人民群眾智慧和力量，堅持一切為了人民、一切依靠人民，不斷滿足人民對美好生活的嚮往，

並要錨定強國建設、民族復興宏偉藍圖，堅定不移走中國特色社會主義道路，聚精會神辦好自己

的事，一步一個腳印把既定的行動綱領、戰略決策、工作部署變為現實。



李鴻忠強調，團結就是力量，奮鬥創造歷史，實幹成就未來，同心同德，求真務實，開拓進

取，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。

