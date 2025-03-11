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AH股新聞

11/03/2025 09:09

《中國要聞》大疆、美的等企業加入「反內捲」，嚴禁形式主義加班

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國務院總理李強在《政府工作報告》提出，綜合整治「內捲式
」競爭。大疆、美的（００３００）（深：０００３３３）等企業加入「反內捲」，嚴禁形式主
義加班。
　
　　據內媒據道，從２月底開始，大疆開啟「不準加班」運動，強制員工晚上９點必須下班，這
一消息還一度登頂熱搜。上述消息稱，大疆深圳總部一到晚上９點，主管和ＨＲ分三輪趕人下班
，禁止員工加班。上海區域更直接，辦公樓到晚上９點準時關燈。
　
　　今年１月，美的集團董事長方洪波發布《關於簡化工作方式的要求》的文件，旨在減少職場
中的「表演式工作」，提升員工的工作效率。文件強調，所有不以客戶和業務為中心的工作都應
被簡化，節省下來的時間要用於創造對用戶有價值的內容。文件內容涵蓋六項嚴格要求，包括嚴
禁下班開會及形式主義加班，減少微信群交流等。
　
　　此外，網傳海爾內部發布全面落實雙休制的通知，所有部門實行雙休，周六不准來公司，食
堂也不提供飯食，特殊情況需要加班的，必須提前一周審批，工作日加班每天不得超過３小時。
不過，海爾集團相關人士否認了上述通知的真實性，僅表示：海爾持續提升員工工作體驗，堅決
抵制無效加班，反對「形式化出勤」。（ｅｗ）

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