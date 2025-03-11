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AH股新聞

11/03/2025 10:14

【兩會焦點】新加坡銀行：兩會政策基調符預期，互聯網板塊迎機遇

　　《環富通基金頻道１１日專訊》新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏就兩會經濟政策發表以下
評論。
　
＊料中國股市短期延續震盪整固，恒指目標２５９００點＊
　
　　兩會整體經濟目標大致符合市場及新加坡銀行的預期。政策基調明顯更側重於支持經濟增長
，今年政府工作重點包括刺激消費、支持人工智能等科技創新、深化供給側改革，以及穩定房地
產市場。政府更積極支持經濟增長的立場是一大利好因素，維持在亞太（日本除外）市場對中國
股市的「增持」評級。然而，受近期獲利回吐及風險管理操作影響，預計短期內中資股仍將維持
波動整固。
　
　　外部風險持續存在，包括關稅爭端升級及中美緊張局勢的潛在影響。結合美國近期發布的美
國優先投資政策備忘錄，預計中國股市短期內將延續震盪整固態勢。根據新加坡銀行的基本情景
預測，恒指目標價為２５９００點。
　
＊互聯網及平台企業受益內需復甦，受惠ＡＩ應用加速滲透＊
　
　　總理李強提到要強化平台經濟，應有助於離岸中資股短期表現相對強勢，尤其是互聯網及平
台企業在ＭＳＣＩ中國指數中的權重約佔三分之一。這一政策方向與新加坡銀行對中國股市三大
投資主題之一不謀而合，即布局互聯網及平台企業。這些企業既能直接受益於內需復甦，亦可從
人工智能應用加速滲透的產業浪潮中受惠。新加坡銀行重申槓鈴策略，一方面關注有望受益於潛
在增量資金流入的防守高息股，另一方面布局政策受惠板塊和互聯網及平台企業，以把握潛在上
行機會。
　
　　此外，鑑於Ａ股市場年初至今表現相對落後（缺乏平台經濟成分股），預計在岸市場有望迎
來補漲行情。值得注意的是，滬深股市在工業及資訊科技板塊的配置較高，這些領域同樣將受益
於人工智能發展與高端製造業升級所帶來的結構性機遇。（ｗａ）

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