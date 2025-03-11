《神州頭條》財經報章頭版摘要：全國政協十四屆三次會議閉幕

《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全國政協十四屆三次會議閉幕

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中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議圓滿完成各項議程，１０日上午在人民大

會堂閉幕。會議號召，人民政協各參加單位和廣大政協委員要更加緊密地團結在以習近平同志為

核心的中共中央周圍，發揚優良傳統，擔當政治責任，推動新時代人民政協事業不斷發展，為推

進中國式現代化作出新的更大貢獻。



打好深化改革「組合拳」 提升中國資產吸引力

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「ＤｅｅｐＳｅｅｋ以低開發成本，令市場對中國科技企業持續創新能力的信心大幅提升」「境

外資金正逐步回流中國股市」「入市長錢明顯多了，權益類基金發展明顯快了」……近期，創新

陣地上不斷冒出「黑馬」，在展現新質生產力發展潛力的同時，也顯著提升了中國資產的吸引力

。



代表委員建言 用好貨幣政策工具 促創新穩預期

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優化和創新結構性貨幣政策工具、用好支持資本市場的兩項貨幣政策工具……２０２５年貨幣政

策調控重點明晰。多位代表委員和業內專家認為，人民銀行有望研究設立與消費、外貿等領域相

關的結構性貨幣政策工具。圍繞促進資本市場穩定運行，將持續提升證券、基金、保險公司互換

便利和股票回購增持再貸款兩項工具使用的便利性，適時推動工具擴面增量。





《上海證券報》



全國政協十四屆三次會議閉幕

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中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議圓滿完成各項議程，１０日上午在人民大

會堂閉幕。會議號召，人民政協各參加單位和廣大政協委員要更加緊密地團結在以習近平同志為

核心的中共中央周圍，發揚優良傳統，擔當政治責任，推動新時代人民政協事業不斷發展，為推

進中國式現代化作出新的更大貢獻。



資本入市，何以「耐心」？

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３月５日提請十四屆全國人大三次會議審議的政府工作報告，把「壯大耐心資本、大力推動中長

期資金入市」列入２０２５年政府工作任務。壯大耐心資本是推動科技創新、促進經濟高質量發

展的重要舉措。近年來，「耐心資本」成為各方關注的熱詞。支持政策持續出台，促進各類資本

不斷聚集；創新金融制度持續供給，為長錢入市、構建「耐心」生態打下堅實基礎。



資本市場改革發展方向明晰 市場各方積極響應

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以穩為錨，以改促進，資本市場改革發展方向明晰，市場各方積極響應。「深交所將不折不扣抓

好落實。」全國人大代表、深圳證券交易所理事長沙雁對上海證券報記者表示。多位上市公司代

表委員表示，將通過技術創新持續提升產品競爭力，提升公司內在價值，切實增強投資者的獲得

感。





《證券時報》



全國政協十四屆三次會議閉幕

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中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議圓滿完成各項議程，１０日上午在人民大

會堂閉幕。會議號召，人民政協各參加單位和廣大政協委員要更加緊密地團結在以習近平同志為

核心的中共中央周圍，發揚優良傳統，擔當政治責任，推動新時代人民政協事業不斷發展，為推

進中國式現代化作出新的更大貢獻。



資本市場向「新」再出發 深交所擘畫投融資綜合改革路線圖

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全國人大代表、深交所理事長沙雁日前接受證券時報記者采訪時表示，習近平總書記在參加江蘇

代表團審議時指出，科技創新和產業創新，是發展新質生產力的基本路徑。今年政府工作報告一

個鮮明特點就是加快部署發展新質生產力，推動科技創新和產業創新融合發展，為高質量發展注

入強勁動能。政府工作報告對資本市場改革發展的一系列部署要求，與黨的二十屆三中全會、中

央經濟工作會議精神一脈相承，充分體現了黨中央、國務院對資本市場的高度重視，為進一步全

面深化資本市場改革、推動資本市場高質量發展指明了方向。



知責於心奮勇爭先 長三角三省一市各揚所長挑大梁

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２０２５年的政府工作報告明確，支持經濟大省挑大梁，在要素保障、科技創新、改革開放先行

先試等方面制定支持政策。今年全國兩會，多名代表委員表示，長三角地區要勇當創新開路先鋒

和改革開放新高地，為全國發展大局作更大貢獻。滬蘇浙皖要在落實國家重大發展戰略上勇爭先

，在推動科技創新和產業創新融合上打頭陣，並在提振消費和擴大內需中發揮支撐作用。

（ｅｗ）

