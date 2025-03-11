《神州經脈》全國人大閉幕，習特會傳下月開，Ａ股反彈人幣大漲

《神州經脈》十四屆全國人大三次會議今日（１１日）下午３時舉行閉幕會，滬深股市尾盤

走強，軟件服務、白酒、銀行、證券等板塊持續強勢，滬綜指止跌反彈收報３３７９﹒８３點，

升０﹒４１％，深成指升０﹒３３％，創業板指升０﹒１９％。兩市全天成交１﹒４８萬億元（

人民幣．下同），較上個交易日微跌１％。兩會期間（３月４日－１１日），滬綜指累升

１﹒９％，深成指累升２％。



在岸及離岸人民幣尾盤齊齊抽升，一度重上７﹒２２水平。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３０６，較上個交易日４時３０分收盤價大升３４３點子，創去年

１１月１３日以來近四個月新高，全日在７﹒２２３３至７﹒２６０８之間波動。今日人民幣兌

一美元中間價報７﹒１７４１，較上個交易日跌８點子，三連跌，創３月３日以來逾一周新低，

與市場偏離擴大至逾８５０點子。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 全國人大十四屆三次會議今日下午在人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領導人出

席。閉幕會上，政府工作報告以２８８２票贊成、１票否決、１票棄權通過。閉幕會並表決通過

了多項決議草案，包括全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作

報告，以及關於修改《全國人大和地方各級人大代表法》的決定草案。人大委員長趙樂際因呼吸

道感染向大會請假，由人大副委員長李鴻忠主持閉幕會。



２﹒ 李鴻忠在全國人大會議閉幕會上表示，會議圓滿完成了各項議程，充分發揚民主，嚴格依

法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。今

年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重，要堅持穩中求進工作總基調，認真落實

本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成「十四五」規劃

目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。



３﹒ 據《華爾街日報》周一（１０日）引述知情人士報道，中美兩國已經開始就中國國家主席

習近平、美國總統特朗普於６月可能在美國展開的「生日高峰會」（ｂｉｒｔｈｄａｙ

ｓｕｍｍｉｔ）進行討論。另外，香港《南華早報》引述外交消息源報道，中美近來一直在討論

安排兩位最高領導人會晤，初步探討特朗普訪問中國，預計會在４月或５月訪華。中國外交部發

言人毛寧今日在例行記者會上回應傳聞稱，沒有可以發布的信息。



４﹒ 中國汽車工業協會公布，今年２月，汽車產銷分別完成２１０﹒３萬輛和２１２﹒９萬輛

，環比分別下降１４﹒１％和１２﹒２％，同比分別增長３９﹒６％和３４﹒４％。其中，新能

源汽車產銷分別完成８８﹒８萬輛和８９﹒２萬輛，同比分別增長９１﹒５％和８７﹒１％。１

－２月，汽車產銷分別完成４５５﹒３萬輛和４５５﹒２萬輛，同比分別增長１６﹒２％和

１３﹒１％。其中，新能源汽車產銷分別完成１９０﹒３萬輛和１８３﹒５萬輛，同比均增長

５２％。



５﹒ 消息指ＤｅｅｐＳｅｅｋ下一代ＡＩ模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ２將於３月１７日發布，

《新浪科技》就有關信息求證，官方暫無回應。據介紹，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ２在多個關鍵領

域實現突破，包括更出色的編程能力、多語言推理能力，以及以更低的成本提供更高的準確性。

另外，《華爾街日報》引述知情人士透露，ＤｅｅｐＳｅｅｋ創始人梁文鋒告訴同事，他不急於

獲得投資，擔心引入外部投資者可能會干預決策；梁文鋒並對與政府有關聯的投資者持謹慎態度

，認為可能會為ＤｅｅｐＳｅｅｋ ＡＩ模型在全球獲得採用增加難度。



６﹒ 深圳正推進人工智能技術在１６類６３個醫療衛生服務場景中落地應用。據深圳市衛健委

消息，初步統計已有近４５０個人工智能產品在全市各級醫療衛生機構應用落地，其中臨床醫療

服務類４０４個，醫院管理類２９個，公共衛生管理類４個，科教研輔助類２個，支撐環境類８

個。在深圳加快打造人工智能先鋒城市的背景下，深圳衛健系統也明確了自己的目標：全力打造

醫學人工智能創新發展先鋒城市。



７﹒ 據《美國之音》報道，美國國會眾議院當地時間１０日一致通過兩項涉及中國的法案，分

別將限制國土安全部購買中國企業製造的電池，以及將在國土安全部設立工作組，負責監控和應

對來自中國的威脅。被點名的中國電池廠商有６家，包括寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰

能、海辰儲能、國軒高科。法案接下來將等待參議院進行審議。



８﹒ 美國貿易代表辦公室將在當地時間１１日就中國生產的傳統芯片（成熟製程芯片）舉行聽

證會，探討進一步提高相關關稅的可能性。據美媒報道，這些芯片被廣泛應用於汽車、洗衣機和

電信設備等日常用品中。（ｓｌ）

