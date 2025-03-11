《鍾之日記》美股暴挫，港股抗跌

《鍾之日記》３月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股隔晚暴挫，恐慌情緒蔓延亞洲股市，恒生指數低開超過５００點，科網股下挫，十四屆

全國人大三次會議１１日下午３時舉行閉幕會，市場信心似稍有恢復，加上數據顯示，南韓投資

者２月淨買入１﹒８９億美元的香港股票創下三年來最高，這標誌著港股的人氣大幅回升。憧憬

中美元首或於６月舉行「生日峰會」，美股指數期貨造好下，恒指今日急跌逾５００點後一度倒

升，全日高低波幅達６２０點，最終收市微跌１點或不足０﹒１％，收報２３７８２，主板成交

逾３０７０億元。值得留意的是，昨日北水近３００億元淨買入護盤，然而今早淨流入規模已銳

減至５８００萬元，全日更錄得淨流出逾４０億元。



＊Ａ股兩會期間累升２％＊



中美貿易紛爭持續之際，有消息指北京及華府正就６月習特會進行磋商，更有報道指特朗普

可能最早４月訪華。滬深股市尾盤走強，軟件服務、白酒、銀行、證券等板塊持續強勢，滬綜指

止跌反彈收報３３７９﹒８３點，升０﹒４１％，深成指升０﹒３３％，創業板指升０﹒１９％

。兩市全天成交１﹒４８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微跌１％。兩會期間（３月４

日－１１日），滬綜指累升１﹒９％，深成指累升２％。



＊人大閉幕，內需起舞＊



今年全國人大會議，提振內需刺激消費是今年政府工作的重要任務，將實施提振消費專項行

動；多渠道促進居民增收，安排超長期特別國債３０００億元支持消費品以舊換新。花旗發表研

究報告，建議增持中國消費股，華潤飲料（０２４６０）升８﹒７％，農夫山泉（０９６３３）

升４﹒９％，潤啤（００２９１）升３﹒８％，中國飛鶴（０６１８６）升３﹒７％，海底撈

（０６８６２）升３﹒７％。



＊美不斷出招打壓，芯片股處變不驚＊



據《美國之音》報道，美國國會眾議院當地時間１０日一致通過兩項涉及中國的法案，分別

將限制國土安全部購買中國企業製造的電池，以及將在國土安全部設立工作組，負責監控和應對

來自中國的威脅。被點名的中國電池廠商有６家，包括寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能

、海辰儲能、國軒高科。法案接下來將等待參議院進行審議。另外，美國貿易代表辦公室將在當

地時間１１日就中國生產的傳統芯片（成熟製程芯片）舉行聽證會，探討進一步提高相關關稅的

可能性。據美媒報道，這些芯片被廣泛應用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品中。不過，芯

片股抗跌，中芯（００９８１）收升２﹒４％，華虹（０１３４７）升５％。



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