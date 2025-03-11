  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

11/03/2025 08:37

【大國博弈】美媒：中美就６月舉行習特會進行早期討論

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《華爾街日報》周一（１０日）引述知情人士報道，中美兩
國已經開始就中國國家主席習近平、美國總統特朗普於６月可能在美國展開的「生日高峰會」
（ｂｉｒｔｈｄａｙ　ｓｕｍｍｉｔ）進行討論。
　
　　報道稱，特朗普政府正對中國增加關稅和其他貿易措施的力道，藉以提高談判籌碼。一旦今
次會面落實，相關議題將成焦點，並顯示雙方願意為兩國關係注入一些善意。
　
　　資料顯示，習近平生於１９５３年６月１５日，特朗普生於１９４６年６月１４日，兩人生
日只差一天。但消息人士稱，目前一切都尚未確定，仍在初期階段。對於相關消息，白宮和中國
駐美大使館均未回應。
　
　　報道又稱，中國外交部長王毅上月底到訪紐約出席聯合國會議期間，雖然沒有會見特朗普政
府的任何官員，但據知情人士透露，他向曾會見的人士表示，期待在夏季舉行的中美峰會。
　
＊港媒：特朗普可能最早４月訪華＊
　
　　此外，《南華早報》引述不具名外交消息源稱，美國和中國近來一直在討論安排兩位最高領
導人會晤，並朝著在４月實現這一目標的方向努力。報道稱，初步的探討圍繞著特朗普訪問中國
進行，預計會在４月或５月訪華。美國現在的精力集中在烏克蘭上，一旦這個問題得到解決所有
注意力都將轉移到中國。（ｒｙ）

樂本健【17週年開倉13 - 14/3】維柏健保健品低至$20！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處