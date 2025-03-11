【大國博弈】美媒：中美就６月舉行習特會進行早期討論

《經濟通通訊社１１日專訊》據《華爾街日報》周一（１０日）引述知情人士報道，中美兩

國已經開始就中國國家主席習近平、美國總統特朗普於６月可能在美國展開的「生日高峰會」

（ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｕｍｍｉｔ）進行討論。



報道稱，特朗普政府正對中國增加關稅和其他貿易措施的力道，藉以提高談判籌碼。一旦今

次會面落實，相關議題將成焦點，並顯示雙方願意為兩國關係注入一些善意。



資料顯示，習近平生於１９５３年６月１５日，特朗普生於１９４６年６月１４日，兩人生

日只差一天。但消息人士稱，目前一切都尚未確定，仍在初期階段。對於相關消息，白宮和中國

駐美大使館均未回應。



報道又稱，中國外交部長王毅上月底到訪紐約出席聯合國會議期間，雖然沒有會見特朗普政

府的任何官員，但據知情人士透露，他向曾會見的人士表示，期待在夏季舉行的中美峰會。



＊港媒：特朗普可能最早４月訪華＊



此外，《南華早報》引述不具名外交消息源稱，美國和中國近來一直在討論安排兩位最高領

導人會晤，並朝著在４月實現這一目標的方向努力。報道稱，初步的探討圍繞著特朗普訪問中國

進行，預計會在４月或５月訪華。美國現在的精力集中在烏克蘭上，一旦這個問題得到解決所有

注意力都將轉移到中國。（ｒｙ）

