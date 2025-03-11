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AH股新聞

11/03/2025 09:28

《Ａ股行情》高盛花旗唱好中國股市，滬綜指低開０﹒９１％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》市場對美國經濟衰退和關稅的擔憂加劇，隔夜美股大跌，中概
股同步走挫；中美貿易紛爭持續之際，有消息指北京及華府正就６月習特會進行磋商，更有報道
指特朗普可能最早４月訪華。滬深股市今早齊低開，滬綜指低開０﹒９１％，報３３３５﹒４４
點，深成指低開１﹒１７％，創業板指低開１﹒２６％，盤初軟件服務、半導體股走低。
　
　　雖然２月ＣＰＩ數據轉弱，仍有多家大行看好中國投資前景。高盛最新研報認為，中國股市
迎來歷史最佳開年表現，若政策落實和盈利改善逐步兌現，中國股市上行空間依然可期。高盛指
出，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的問世，加之近期推出的其他中國人工智能模型與應用，重塑了中
國科技行業的市場敘事，也提升了投資者對ＡＩ發展及其經濟價值的樂觀預期。
　
　　另外，花旗將美國股市評級從增持下調至中性，同時將中國股票評級上調至增持。花旗表示
，考慮到中國科技行業的實力、政府支持以及偏低的估值，即便在股市大漲之後，中國股市仍顯
得頗具吸引力，「ＤｅｅｐＳｅｅｋ證明了中國技術處於西方技術前沿，甚至超越了西方技術。
」花旗稱。
　
　　人行今日進行３７７億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有３８２億元逆回購到
期，即今日淨回籠５億元。（ｒｙ）

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