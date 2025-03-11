《Ａ股行情》人大會議下午閉幕，滬指半日收跌０﹒４７％

《經濟通通訊社１１日專訊》十四屆全國人大三次會議將於今天下午３時閉幕，按照議程，

閉幕會將表決政府工作報告、修改全國人大代表法、國民經濟和社會發展計劃、中央和地方預算

、人大常委會工作報告，最高人民法院以及檢察院工作報告等多份決議草案。受累外圍，滬深股

市表現低迷，滬綜指半日收跌０﹒４７％，報３３５０﹒２６點，深成指亦跌０﹒６６％，創業

板指軟０﹒７６％。兩市上午成交９２５２億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量

５５３億元或５﹒６％。



滬深個股跌多漲少，兩市超３８００隻個股下跌。從板塊來看，白酒及軍工股逆勢走強，山

西汾酒（滬：６００８０９）及古井貢酒（深：０００５９６）均升超４％；煉石航空

（深：０００６９７）漲停，中無人機（滬：６８８２９７）彈４﹒３％。



下跌方面，半導體板塊半日挫１﹒４５％，海光信息（滬：６８８０４１）、峰岧科技

（滬：６８８２７９）均跌近５％。據《路透》消息，美國貿易代表辦公室將於當地時間周二

（１１日）就中國製造的傳統芯片（成熟製程芯片）舉行聽證會，可能會對來自中國的芯片徵收

更多關稅。這些芯片被廣泛應用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品中。



不過，一片慘綠的芯片股中，芯源微（滬：６８８０３７）一枝獨秀，盤中一度漲逾１６％

，早盤收漲９﹒５％。消息方面，北方華創（深：００２３７１）昨表示，擬以近１７億元收購

先進製造所持芯源微的９﹒４９％股份，並計劃繼續增持芯源微股份取得對其控制權，以發揮兩

家協同效應。如此一來，北方華創將成為芯源微的第二大股東。（ｒｙ）

