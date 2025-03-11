  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

11/03/2025 11:40

《Ａ股行情》人大會議下午閉幕，滬指半日收跌０﹒４７％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》十四屆全國人大三次會議將於今天下午３時閉幕，按照議程，
閉幕會將表決政府工作報告、修改全國人大代表法、國民經濟和社會發展計劃、中央和地方預算
、人大常委會工作報告，最高人民法院以及檢察院工作報告等多份決議草案。受累外圍，滬深股
市表現低迷，滬綜指半日收跌０﹒４７％，報３３５０﹒２６點，深成指亦跌０﹒６６％，創業
板指軟０﹒７６％。兩市上午成交９２５２億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量
５５３億元或５﹒６％。
　
　　滬深個股跌多漲少，兩市超３８００隻個股下跌。從板塊來看，白酒及軍工股逆勢走強，山
西汾酒（滬：６００８０９）及古井貢酒（深：０００５９６）均升超４％；煉石航空
（深：０００６９７）漲停，中無人機（滬：６８８２９７）彈４﹒３％。
　
　　下跌方面，半導體板塊半日挫１﹒４５％，海光信息（滬：６８８０４１）、峰岧科技
（滬：６８８２７９）均跌近５％。據《路透》消息，美國貿易代表辦公室將於當地時間周二
（１１日）就中國製造的傳統芯片（成熟製程芯片）舉行聽證會，可能會對來自中國的芯片徵收
更多關稅。這些芯片被廣泛應用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品中。
　
　　不過，一片慘綠的芯片股中，芯源微（滬：６８８０３７）一枝獨秀，盤中一度漲逾１６％
，早盤收漲９﹒５％。消息方面，北方華創（深：００２３７１）昨表示，擬以近１７億元收購
先進製造所持芯源微的９﹒４９％股份，並計劃繼續增持芯源微股份取得對其控制權，以發揮兩
家協同效應。如此一來，北方華創將成為芯源微的第二大股東。（ｒｙ）

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處