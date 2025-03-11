《Ａ股行情》全國人大閉幕，滬指止跌升０﹒４％，兩會期間升２％

《經濟通通訊社１１日專訊》十四屆全國人大三次會議１１日下午３時舉行閉幕會，滬深股

市尾盤走強，軟件服務、白酒、銀行、證券等板塊持續強勢，滬綜指止跌反彈收報

３３７９﹒８３點，升０﹒４１％，深成指升０﹒３３％，創業板指升０﹒１９％。兩市全天成

交１﹒４８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微跌１％。兩會期間（３月４日－１１日）

，滬綜指累升１﹒９％，深成指累升２％。



特斯拉美股股價近日連番大跌，周一（１０日）晚更插水１５﹒４％。中國乘聯分會發布的

２月乘用車批發銷量數據顯示，特斯拉中國２月批發銷量為３萬輛，年減４９％，月減５１％。

這是特斯拉在中國生產以來首次單月銷量跌破３﹒１萬輛，創下兩年多新低。特斯拉概念板塊受

累下跌，藍思科技（深：３００４３３）跌２﹒８％、寧德時代（深：３００７５０）跌

０﹒５％。



據《路透》消息，美國貿易代表辦公室將於當地時間周二就中國製造的傳統芯片（成熟製程

芯片）舉行聽證會，可能會對來自中國的芯片徵收更多關稅。半導體板塊跌，海光信息

（滬：６８８０４１）跌３％、峰岧科技（滬：６８８２７９）跌４％。這些芯片被廣泛應用於

汽車、洗衣機和電信設備等日常用品中。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９４１﹒４２ ＋０﹒３２

上證指數 ３３７９﹒８３ ＋０﹒４１ ５９２３﹒００

深證成指 １０８６１﹒１６ ＋０﹒３３ ８８９６﹒００

創業板指 ２２０４﹒０３ ＋０﹒１９

科創５０ １１００﹒７４ －０﹒４０

Ｂ股指數 ２６７﹒１２ ＋０﹒０６ １﹒７２

深證Ｂ指 １２０６﹒８４ －０﹒２３ ０﹒９０

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