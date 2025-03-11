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AH股新聞

11/03/2025 15:09

《Ａ股行情》全國人大閉幕，滬指止跌升０﹒４％，兩會期間升２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》十四屆全國人大三次會議１１日下午３時舉行閉幕會，滬深股
市尾盤走強，軟件服務、白酒、銀行、證券等板塊持續強勢，滬綜指止跌反彈收報
３３７９﹒８３點，升０﹒４１％，深成指升０﹒３３％，創業板指升０﹒１９％。兩市全天成
交１﹒４８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微跌１％。兩會期間（３月４日－１１日）
，滬綜指累升１﹒９％，深成指累升２％。
　
　　特斯拉美股股價近日連番大跌，周一（１０日）晚更插水１５﹒４％。中國乘聯分會發布的
２月乘用車批發銷量數據顯示，特斯拉中國２月批發銷量為３萬輛，年減４９％，月減５１％。
這是特斯拉在中國生產以來首次單月銷量跌破３﹒１萬輛，創下兩年多新低。特斯拉概念板塊受
累下跌，藍思科技（深：３００４３３）跌２﹒８％、寧德時代（深：３００７５０）跌
０﹒５％。
　
　　據《路透》消息，美國貿易代表辦公室將於當地時間周二就中國製造的傳統芯片（成熟製程
芯片）舉行聽證會，可能會對來自中國的芯片徵收更多關稅。半導體板塊跌，海光信息
（滬：６８８０４１）跌３％、峰岧科技（滬：６８８２７９）跌４％。這些芯片被廣泛應用於
汽車、洗衣機和電信設備等日常用品中。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９４１﹒４２　　＋０﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３７９﹒８３　　＋０﹒４１　　　　５９２３﹒００　　
　　深證成指　　１０８６１﹒１６　＋０﹒３３　　　　８８９６﹒００　　
　　創業板指　　２２０４﹒０３　　＋０﹒１９　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１１００﹒７４　　－０﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒１２　　＋０﹒０６　　　　　１﹒７２　　　　
　　深證Ｂ指　　１２０６﹒８４　　－０﹒２３　　　　　０﹒９０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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