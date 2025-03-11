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AH股新聞

11/03/2025 10:10

【大國博弈】美眾院通過議案限制國土安全部買中國製造電池

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《美國之音》報道，美國國會眾議院當地時間１０日一致通
過兩項涉及中國的法案，分別將限制國土安全部購買中國企業製造的電池，以及將在國土安全部
設立工作組，負責監控和應對來自中國的威脅。被點名的中國電池廠商包括寧德時代、比亞迪等
。法案接下來將等待參議院進行審議。
　
　　眾議院以口頭表決的方式無異議通過了《與依賴外國對手電池脫勾法》
（Ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｆｒｏｍ　Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ａｄｖｅｒｓａｒｉａｌ　
Ｂａｔｔｅｒｙ　Ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ　Ａｃｔ）。法案在院會暫停執行規則下進行表決，國
會通常採取這種方式加速推進兩黨議員沒有爭議的法案的通過。這項法案將禁止國土安全部從六
家與中國有聯繫的公司購買電池，包括寧德時代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司
、遠景能源公司、億緯鋰能股份有限公司、海辰儲能科技股份有限公司、國軒高科動力能源有限
公司。
　
　　提出這項法案的共和黨眾議員吉梅內斯在院會進行表決前表示，在中國尋求在全球關鍵行業
獲得影響力之際，美國必須站在對抗並與之脫勾的最前沿；隨著美國越來越依賴電池技術，美國
需要確保這些電池來自非敵對國家。
　
　　另一項獲通過的法案為《戰略國土情報和執法以抵御中共法》（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　
Ｈｏｍｅｌａｎｄ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ　
Ｌｅｇｉｓｌａｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｄｅｆｅｎｄ　Ａｇａｉｎｓｔ　ＣＣＰ　Ａｃｔ），旨在於
國土安全部成立一個工作組負責監控和應對來自中國的威脅，以加大力度打擊中國間諜、知識產
權盜竊和其他惡意活動。（ｓｌ）

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