  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

11/03/2025 10:08

《Ａ股焦點》芯源微狂漲１３％，北方華創擬１７億收購逾９％股權

　　《經濟通通訊社１１日專訊》芯源微（滬：６８８０３７）昨晚公告稱，因持股５％以上的
股東瀋陽先進製造技術產業有限公司與北方華創（深：００２３７１）簽署了《股份轉讓協議》
，先進製造擬將其持有的１９０６﹒４９萬股公司股份以８８﹒４８元（人民幣．下同）╱股的
價格轉讓給北方華創，佔公司總股本的９﹒４９％。這一價格與芯源微股票停牌前價格基本持平

　
　　北方華創同步公告，公司擬以現金為對價，交易金額為１６﹒８７億元。如此一來，北方華
創將成為芯源微的第二大股東。
　
　　芯源微今日股價一度狂飆逾１６％，目前漲幅略收窄，仍漲近１３％，報９９﹒９７元。
　
　　北方華創在權益變動報告書中表示，本次權益變動基於公司發展戰略進行，旨在發揮協同效
應，提高股東回報。雙方同屬集成電路裝備行業，但產品布局有所不同，具有互補性，有利於雙
方協同效應的發揮。
　
　　此外，芯源微昨晚同時公告，持股５％以上股東中科天盛擬通過公開徵集轉讓方式協議轉讓
其所持公司全部股份１６８９﹒９７５萬股，佔公司總股本的８﹒４１％，北方華創將積極通過
參與公開掛牌競買等方式繼續增持公司股份並取得對公司的控制權。（ｓｌ）

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處