《Ａ股焦點》芯源微狂漲１３％，北方華創擬１７億收購逾９％股權

《經濟通通訊社１１日專訊》芯源微（滬：６８８０３７）昨晚公告稱，因持股５％以上的

股東瀋陽先進製造技術產業有限公司與北方華創（深：００２３７１）簽署了《股份轉讓協議》

，先進製造擬將其持有的１９０６﹒４９萬股公司股份以８８﹒４８元（人民幣．下同）╱股的

價格轉讓給北方華創，佔公司總股本的９﹒４９％。這一價格與芯源微股票停牌前價格基本持平

。



北方華創同步公告，公司擬以現金為對價，交易金額為１６﹒８７億元。如此一來，北方華

創將成為芯源微的第二大股東。



芯源微今日股價一度狂飆逾１６％，目前漲幅略收窄，仍漲近１３％，報９９﹒９７元。



北方華創在權益變動報告書中表示，本次權益變動基於公司發展戰略進行，旨在發揮協同效

應，提高股東回報。雙方同屬集成電路裝備行業，但產品布局有所不同，具有互補性，有利於雙

方協同效應的發揮。



此外，芯源微昨晚同時公告，持股５％以上股東中科天盛擬通過公開徵集轉讓方式協議轉讓

其所持公司全部股份１６８９﹒９７５萬股，佔公司總股本的８﹒４１％，北方華創將積極通過

參與公開掛牌競買等方式繼續增持公司股份並取得對公司的控制權。（ｓｌ）

