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AH股新聞

11/03/2025 14:03

【大國博弈】中美關稅談判傳卡在較低級別，如何更好推進未達一致

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，中美在經貿和其他問題上的談判
困在較低級別，雙方各執一詞，未能就如何更好推進達成一致。
　
　　知情人士稱，雖然中美兩國代表進行了接觸，但中方官員表示，美國尚未給出若要取消對華
關稅，期望中國在芬太尼問題上應具體採取哪些措施；第二波關稅的實施令中美兩國的工作級別
官員都很意外。
　
　　另有知情人士透露，美國總統特朗普的團隊反對沒有就芬太尼問題給出明確要求的說法，並
提到白宮通過華盛頓外交官向中方傳遞了信息，其中包括中國駐美大使謝鋒。知情人士指出，美
方提出的要求包括中國停止向墨西哥出口生產芬太尼的化學品，對走私者判處死刑，以及要求《
人民日報》頭版刊登文章譴責芬太尼貿易。
　
　　報道引述一名白宮官員表示，美國已向中國明確表達了期望。美國財政部和商務部，以及中
國外交部、商務部和財政部均沒有回覆置評請求。
　
　　報道認為，雙方之間的分歧，包括在是否提出明確要求的問題上，表明特朗普與習近平的外
交方式存在根本差異。例如特朗普親自上陣與加拿大和墨西哥領導人進行貿易談判，但按照中國
的行事方式，通常要求在習近平與特朗普通話前將大部分細節處理妥當。
　
　　特朗普正式上任前，雙方有過一次通話，並表示將保持戰略溝通渠道。報道引述一位了解白
宮想法的知情人士稱，目前沒有安排兩國領導人面對面會晤的計劃。
　
　　不過，《華爾街日報》周一（１０日）引述知情人士報道，中美兩國已經開始就習近平和特
朗普於６月可能在美國展開的「生日高峰會」（ｂｉｒｔｈｄａｙ　ｓｕｍｍｉｔ）進行討論。
（ｓｌ）

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