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AH股新聞

11/03/2025 14:34

《Ａ股焦點》海航控股跌１％，傳民航局對其開展全面運行安全審計

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒《界面新聞》引述多名知情人士報道，民航局飛行標準
司昨日發布了一封名為《關於對海航股份開展全面運行安全審計的通知》的內部電報，指今年以
來海航股份共發生５宗飛行機組原因不安全事件，特別是３月３日Ｂ７３７飛機航班復飛過程中
觸發語音警告事件，暴露出公司在規章落實、生產組織、安全管理等方面的問題。經民航局安委
會研究，決定對海航開展全面運行安全審計，時間安排為３月１０日起至４月１８日。香港航空
是海航旗下的航空公司。
　
＊海航：為例行審計，海航安全運行情況一直較優秀＊
　
　　報道引述知情人士指出，這是民航局安委會會上由局長專門點評布置，「這樣的審計極少，
局方不會輕易對航司做全面的安全審計」。報道又引述某國有大型航司資深機長稱，開展全面運
行安全審計，代表民航局對被審計航空公司的飛行訓練和安全管理全方位不滿意。海航方面則回
應稱，這次審計檢查是例行的，並非針對海航，海航的安全運行情況在民航領域裏一直比較優秀

　
　　海航控股股價目前跌０﹒７％，報１﹒５元人民幣。
　
　　報道提到，民航局此前曾在２０２２年８月初至９月底期間對海航航空集團旗下１３家運輸
航空公司開展綜合安全審計，重點對高管變動的變更風險管理過程進行複核，對保障安全平穩運
行的財務能力進行審核評價。今次的最新審計是針對海航股份，即海南航空控股股份有限公司、
海航航空集團的上市主體海航控股（滬：６００２２１）。海航控股所包含的航企不足１０家，
包括海南航空、長安航空、山西航空、雲南祥鵬航空、烏魯木齊航空、福州航空、廣西北部灣航
空。
　
＊監管指導辨識並整改隱患，新聘機長要全面評估＊
　
　　報道指，根據通知，今次審計分三個階段進行，當中包括由中南地區管理局各專業部門及海
南監管局全力指導海航方面開展安全風險評估和隱患辨識，對發現的問題隱患及時實施閉環整改
；全面總結安全審計工作取得的成效，深入分析公司存在問題隱患的具體原因，深層次查找問題
癥結所在，探索建立長效機制，不斷提升安全監管效能和水平等。
　
　　通知還顯示，要全面評估２０２３年１月１日以來的初聘機長，確保崗位勝任力符合公司經
批准的運行要求。評估對象是２０２３年１月１日後，海南航空新聘Ｂ７３７機型機長，總計
１９３人。（ｓｌ）

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