  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

11/03/2025 15:50

《中國要聞》商務部：３月３１日召開進口牛肉保障措施調查聽證會

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國商務部宣布，商務部貿易救濟調查局決定於２０２５年３
月３１日（星期一）在商務部召開進口牛肉保障措施調查聽證會，聽證會內容為本案公共利益、
產品範圍、進口產品數量增加、嚴重損害（嚴重損害威脅）及二者之間因果關係的確定。
　
　　商務部表示，商務部去年２０２４年１２月２７日公告，因應國內牛肉產業申請，對進口牛
肉進行保障措施立案調查。申請人主張進口牛肉數量急劇增長對中國國內產業造成衝擊，中國國
內產業受到嚴重損害。今次聽證會是應本案相關利害關係方申請，為保證調查程序的公平、公正
、透明，而根據相關規定召開。
　
　　相關利害關係方為：
　
　　－　外國政府：阿根廷、澳洲、新西蘭、智利、俄羅斯、哥斯達黎加、白俄羅斯
　　
　　－　外國商協會：巴西牛肉出口商協會、烏拉圭國家肉類協會、阿根廷牛肉促進研究所、澳
洲肉類及畜牧業協會、澳洲肉類工業委員會協會、新西蘭肉類行業協會、美國肉類出口協會
　
　　－　國外出口商╱生產商：巴西美利華公司、阿根廷ＣＯＭＰＡＮＩＡ　ＣＥＮＴＲＡＬ　
ＰＡＭＰＥＡＮＡ　Ｓ﹒Ａ﹒
　
　　－　國內進口商：優合集團、中國牧工商集團、上海國鎧國際貿易有限公司、山姆（上海）
投資有限公司。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處