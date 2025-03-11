《中國要聞》商務部：３月３１日召開進口牛肉保障措施調查聽證會

《經濟通通訊社１１日專訊》中國商務部宣布，商務部貿易救濟調查局決定於２０２５年３

月３１日（星期一）在商務部召開進口牛肉保障措施調查聽證會，聽證會內容為本案公共利益、

產品範圍、進口產品數量增加、嚴重損害（嚴重損害威脅）及二者之間因果關係的確定。



商務部表示，商務部去年２０２４年１２月２７日公告，因應國內牛肉產業申請，對進口牛

肉進行保障措施立案調查。申請人主張進口牛肉數量急劇增長對中國國內產業造成衝擊，中國國

內產業受到嚴重損害。今次聽證會是應本案相關利害關係方申請，為保證調查程序的公平、公正

、透明，而根據相關規定召開。



相關利害關係方為：



－ 外國政府：阿根廷、澳洲、新西蘭、智利、俄羅斯、哥斯達黎加、白俄羅斯



－ 外國商協會：巴西牛肉出口商協會、烏拉圭國家肉類協會、阿根廷牛肉促進研究所、澳

洲肉類及畜牧業協會、澳洲肉類工業委員會協會、新西蘭肉類行業協會、美國肉類出口協會



－ 國外出口商╱生產商：巴西美利華公司、阿根廷ＣＯＭＰＡＮＩＡ ＣＥＮＴＲＡＬ

ＰＡＭＰＥＡＮＡ Ｓ﹒Ａ﹒



－ 國內進口商：優合集團、中國牧工商集團、上海國鎧國際貿易有限公司、山姆（上海）

投資有限公司。（ｓｌ）

