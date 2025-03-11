【兩會專訪】譚岳衡：穩股市利擴內需，做好互聯互通吸引國際資本

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》今年《政府工作報告》提出「穩住樓市股

市」、「更大力度促進樓市股市健康發展」、「穩股市」重要性上升到一個新高度。全國政協委

員、交銀國際董事譚岳衡在全國兩會期間接受《經濟通通訊社》專訪時表示，資本市場改革是供

給側結構性改革的重要方面，穩住股市、發展好資本市場，能夠實現消費和投資的良性互動，有

利於全方位擴大國內需求。



＊資本市場服務實體經濟，為企業發展提供全鏈條融資服務＊



譚岳衡表示，資本市場是儲蓄轉化為投資的有效平台，資本市場發展好了，將拓寬居民的投

資管道，提高居民的財產性收入，從而夯實擴大內需的收入基礎。資本市場尤其服務實體經濟，

為企業發展提供全鏈條、全周期的融資服務。



他認為，股市的影響面非常廣泛，不光影響到企業融資的功能，同時牽扯到消費的意願，關

聯到財富的效應。「我們現在要擴內需，如果股市不活躍的話，跟內需能不能擴起來也很有關聯

，所以一定要把股市搞活。如果股市長期不振，對於一攬子的經濟增量政策效果也會打折扣。」



＊建議增加互換便利和回購增持再貸款規模＊



今年以來，港股自底部反彈，不斷走高，譚岳衡指出，當前，在中央一攬子增量政策提振下

，港股和Ａ股資本市場持續活躍，一個多月來恆生科技指數漲幅超過３０％，國際資本對中國資

產價值重估，全球資本開始重返香港資本市場，並部分借助互聯互通進入Ａ股。



譚岳衡認為，這是近幾年的長期採取很多措施積累的結果。港股是一個估值比較低的地方，

加上ＤｅｅｐＳｅｅｋ現象，「中國科技確實不是鬧著玩，中國的科技革命創新是對傳統行業的

改造，促進新興行業發展，新的動能轉化已經形成。」



他建議，充分利用資本市場回暖時機，增加互換便利和回購增持再貸款規模，看準時機降低

準備金率，落實主權基金、社保養老資金和保險資管資金等提升股市投資比例，運用戰略性力量

儲備築牢資本市場底座，加快資本市場標誌性改革措施落地，塑造積極的資本市場社會預期，通

過活躍的資本市場改革，營造創新發展的良好氛圍，助推經濟高質量發展。



＊建議投資者要有風險意識，投資科企要看綜合指標＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ的大熱讓人看到中國科企的發展潛力，譚岳衡表示，資本市場是科技企業

發展的主要金融支撐。資本市場改革向縱深推進，為科創企業特別是硬科技行業的發展引入資金

活水。



對於科技企業成長中未盈利上市可能會出現風險，譚岳衡覺得，眾多的上市公司盈利與不盈

利都是隨時間動態變化，尤其是２０１８年香港股市上市制度改革以後，沒有盈利的公司就可以

上市。他指出，「一個企業它非常的優秀，很有前景，它現在就是不盈利，比如一開始的騰訊

（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）也是很多年不盈利，但是後來成了巨無霸企業。」對

投資人來說，要避免跟風，不是說只要是概念就是好的，要有風險意識。「要去找哪些真正好的

企業，盈利不盈利不是企業的發展生命周期中唯一的標誌，要看綜合指標，看到未來的發展前景

。潮水褪去的時候才知道誰在裸泳。」譚岳衡說。



＊互聯互通做得好對國際資本是吸引力＊



互聯互通方面，譚岳衡認為，這包括香港資本市場和國際資本市場兩個方面，一方面是內地

資本市場跟香港資本市場聯通起來。第二個方面就是國際資本繼續匯集到香港，這兩個方面是互

相影響的，互聯互通做得好，內地資本在香港的活躍度提升，對於國際資本也是一種吸引力的。

「我曾經提出一些建議，比如說新股通，相信推進有一個過程，將來有朝一日會實行。」



選擇在香港「Ａ＋Ｈ」雙重上市的內地企業愈來愈多。譚岳衡認為，雙重上市是國際市場一

種比較成熟的模式，香港有國際投資者的基礎，同時又是一個完全流動的市場，Ａ＋Ｈ就是企業

既有內地的投資者基礎，也有國際香港的國際投資者基礎，「雖然是１＋１，但肯定是大於２了

。」



譚岳衡並提到，目前港交所中只有２０多家公司設立人民幣櫃台，雙櫃台股票數量較少，交

投活躍度也有待提升，希望能出台進一步舉措，把雙櫃台模式「搞活」。「希望盡快將人民幣股

票交易櫃台納入港股通範疇，內地投資者參與港股通交易的時候，不需要將人民幣換成港幣，可

以避免匯率波動風險，還能提升雙櫃台交易的活躍度。」

