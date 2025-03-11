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11/03/2025 17:55

【提振內房】自然資源部：優先將存量閒置土地納入土地儲備計劃

　　《經濟通通訊社１１日專訊》自然資源部、財政部發布《關於做好運用地方政府專項債券支
持土地儲備有關工作的通知》（下稱《通知》），稱旨在發揮地方政府專項債券穩經濟、促發展
的積極作用，更好支持運用專項債券開展土地儲備工作，有效推動房地產市場止跌回穩。
　
　　《通知》明確發債要求，指申請發行專項債券的土地儲備項目須納入土地儲備計劃，並在全
民所有土地資產管理信息系統中有對應的標識碼。各地要優先將處置存量閒置土地清單中的地塊
納入土地儲備計劃，確有需求的新增土地儲備項目也應納入土地儲備計劃。存量閒置土地包括：
企業無力或無意願繼續開發、已供應未動工的房地產用地，以及其他符合收回收購條件的土地。
２０２４年１１月７日之後供應的土地不列入存量閒置土地範圍。
　
＊用於土地儲備地方專項債資金專款專用、封閉管理＊
　
　　《通知》同時明確資金使用主體，強調用於土地儲備的地方政府專項債券資金只能由納入名
錄管理的土地儲備機構使用，實行專款專用、封閉管理，專項用於土地儲備工作。
　
　　《通知》又要求做好資金和收益的綜合平衡，用於土地儲備的專項債券發行和使用應當嚴格
對應到項目。專項債券資金可在同一土地儲備項目內不同地塊之間調劑使用，但以單個土地儲備
項目為單位，確保項目融資收益平衡。
　
＊不得用專項債資金反覆回購，致資金空轉、虛增財政收入＊
　
　　《通知》並嚴格監督管理，要求設區市、縣人民政府壓實主體責任，對項目的真實性、合規
性、合法性負責，並在省級財政、自然資源主管部門指導下，加強組織領導，規範推進實施，強
化工作保障，審慎、穩妥運用專項債券支持土地儲備相關工作，不得利用專項債券資金反覆回購
，造成債券資金空轉、虛增財政收入等問題，堅決守住不發生重大風險的底線，切實保障土地使
用權人合法權益。（ｓｌ）

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