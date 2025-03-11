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AH股新聞

11/03/2025 17:35

《華為動向》華為整頓內部違規招聘，多名產品線負責人被開除

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《財新》報道，華為近期整頓內部「違規招聘」。華為昨日
（１０日）內部通報，在招聘非僱員過程中，多名產品線負責人存在自身參與替考、安排別人代
考、向候選人洩題等違規行為；亦有多人存在通過出賣公司信息資產獲利的情況。經研究，對涉
事人員予以開除，並要求其退回非法獲利、賠償公司損失。
　
　　報道引述前華為資深員工介紹，非僱員不屬於華為的正式編制員工，而是與華為有項目合作
關係但勞動合同在第三方的員工。這類非僱員分為很多種，例如退休之後高級人員以非僱員形式
配合必要的工作、一些達不到正式員工要求的求職者成為非僱員等。「現在工作可能不好找，一
些９８５畢業的大學生也成為了華為的非僱員。據說可以從非僱員轉正為正式編制員工」。
　
　　報道又指，據了解，此次招聘違規涉及的部門包括ＩＣＴ產品與解決方案、半導體業務部、
人力資源管理部、ＩＣＴ銷售與服務部、終端ＢＧ、質量與流程ＩＴ部等多個部門，存儲相關業
務是重災區。報道引述一名華為研發部門員工指出，從通報來看，實際上是相關研發、測試部門
的負責人帶著下面的工程師，一起幫助外包員工在招聘中舞弊，當中還存在洩露及安排下屬洩露
公司信息資產的行為。（ｓｌ）

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