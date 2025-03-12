《駐京專電》中證監：實施新一輪資本市場改革，擴大高水平開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中證監黨委召開擴大會議，提出強化上市

公司增強回報投資者的意識和能力，在支持科技創新和新質生產力發展上持續加力，全面啟動實

施新一輪資本市場改革，堅定擴大資本市場高水平制度型開放。



中證監黨委書記、主席吳清主持會議並講話。會議深入學習習近平總書記在全國兩會期間的

重要講話精神和全國兩會精神，研究部署資本市場貫徹落實具體舉措。



一是全力鞏固市場回穩向好勢頭。強化上市公司增強回報投資者的意識和能力，更大力度推

動中長期資金入市指導意見及實施方案落實落地，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，堅決守

住風險底線。



二是在支持科技創新和新質生產力發展上持續加力。增強制度包容性、適應性，支持優質未

盈利科技企業發行上市，穩妥恢復科創板第五套標准適用，盡快推出具有示範意義的典型案例，

更好促進科技創新和產業創新融合發展。



三是進一步全面深化資本市場改革。以深化投融資綜合改革為牽引，全面啟動實施新一輪資

本市場改革，推動各項改革舉措平穩落地，取得可感可及的改革成果。



＊切實提升境外上市備案質效，進一步提高跨境投融資便利性＊



四是堅定擴大資本市場高水平制度型開放。研究制定資本市場對外開放總體規劃，穩步拓展

跨境互聯互通，切實提升境外上市備案質效，進一步提高跨境投融資便利性，更好實現以開放促

改革、促發展。



五是著力提升監管執法效能。堅持依法嚴懲、依責嚴防，加快完善監管法規制度體系，強化

科技賦能，增強非現場監管和現場檢查穿透力，快、準、狠打擊惡性違法違規。



六是加快建設「三個過硬」的監管鐵軍。縱深推進中證監系統全面從嚴治黨，打好巡視集中

整改攻堅戰。堅持嚴管厚愛相結合，推動幹部切實強化履職政治擔當，不斷提升幹部隊伍的純潔

性、專業性和戰鬥力。



會議表示，人大代表建議和政協委員提案集中反映社情民意，體現代表委員的真知灼見和對

資本市場的關心。中證監系統要自覺提高政治站位，強化責任擔當，進一步健全兩會建議提案辦

理工作制度機制，努力推動辦理工作提質增效，更好促進資本市場各方面工作改進提升。

