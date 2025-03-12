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AH股新聞

12/03/2025 08:41

《駐京專電》兩部門：運用專項債開展土地儲備，推動樓市止跌回穩

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》自然資源部、財政部日前發布《關於做好
運用地方政府專項債券支持土地儲備有關工作的通知》，發揮地方政府專項債券穩經濟、促發展
的積極作用，更好支持運用專項債券開展土地儲備工作，有效推動房地產市場止跌回穩。
　
＊各地要優先將處置存量閒置地塊納入土地儲備計劃＊
　
　　《通知》明確發債要求及資金使用主體。申請發行專項債券的土地儲備項目須納入土地儲備
計劃，並在全民所有土地資產管理信息系統中有對應的標識碼。各地要優先將處置存量閒置土地
清單中的地塊納入土地儲備計劃，確有需求的新增土地儲備項目也應納入土地儲備計劃。
　
　　存量閒置土地包括，企業無力或無意願繼續開發、已供應未動工的房地產用地，以及其他符
合收回收購條件的土地。２０２４年１１月７日之後供應的土地不列入存量閒置土地範圍。用於
土地儲備的地方政府專項債券資金只能由納入名錄管理的土地儲備機構使用，實行專款專用、封
閉管理，專項用於土地儲備工作。
　
　　《通知》要求，做好資金和收益的綜合平衡。用於土地儲備的專項債券發行和使用應當嚴格
對應到項目。一個土地儲備項目由單個或多個地塊組成，根據地塊區位特點、實施期限、項目收
益等因素確定項目範圍。專項債券資金可在同一土地儲備項目內不同地塊之間調劑使用，但以單
個土地儲備項目為單位，確保項目融資收益平衡。各地要在評估本地區土地市場供需關系的基礎
上，認真做好項目需求論證，合理確定專項債券用於土地儲備的發行期限。

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