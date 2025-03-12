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AH股新聞

12/03/2025 08:53

【ＡＩ】Ｍａｎｕｓ與阿里通義千問達成戰略合作

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國人工智能（ＡＩ）初創Ｍｏｎｉｃａ近日推出能夠把用戶
想法執行為成品的通用ＡＩ代理產品「Ｍａｎｕｓ」，其團隊表示，與阿里巴巴（０９９８８）
旗下通義千問團隊正式達成戰略合作，雙方將基於通義千問系列開源模型，致力於在國產模型和
算力平台上實現Ｍａｎｕｓ的全部功能。
　
　　Ｍａｎｕｓ在微博發布公告稱，目前兩家技術團隊已展開緊密協作，共同致力於為中國用戶
打造更具創造力的通用智能體產品。此前，Ｍａｎｕｓ創始人季逸超在社交平台透露，
Ｍａｎｕｓ產品使用了不同的基於阿里千問大模型（Ｑｗｅｎ）的微調模型。
　
　　據Ｍａｎｕｓ官網介紹，Ｍａｎｕｓ是一款通用型ＡＩ助手，擅長處理工作與生活中的各類
任務；Ｍａｎｕｓ在ＧＡＩＡ基準測試中的三個難度級別上均實現了最先進的性能（Ｓｔａｔｅ
－ｏｆ－ｔｈｅ－Ａｒｔ）的成績，超越ＯｐｅｎＡＩ的Ｄｅｅｐ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ模型。在
介紹視頻裏，Ｍａｎｕｓ可以進行篩選簡歷、挑選房產和分析股票。從介紹來看，使用者只需要
給Ｍａｎｕｓ一個簡單的指令，就能自動完成複雜的任務。
　
　　今年以來，中國ＡＩ大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ的橫空出世推動市場對中國本土科技能力重估
。而繼ＤｅｅｐＳｅｅｋ後，Ｍｏｎｉｃａ旗下全球首款真正意義上的通用ＡＩ　Ａｇｅｎｔ（
自主智能體）「Ｍａｎｕｓ」亦一夜爆紅。（ｅｗ）

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